Kippen voor noodlijdende Oekraïners: 'Mogen de mensen zelf slachten'

Sinds de Russische invasie, deze week op de kop af twee jaar geleden, is Stichting Assen voor Oekraïne in touw om oorlogsslachtoffers een helpende hand te bieden. De afgelopen dagen deelde de hulporganisatie minstens tweehonderd voedselpakketten uit. Ze kwamen ten goede aan de allerarmsten.

"Mensen die bijna niks meer hebben", zag Henk Pruim met eigen ogen. Samen met een paar andere leden van de Asser stichting toog hij naar het westen van Oekraïne, om daar allerhande producten in te slaan. "We zijn flink gaan shoppen. Daarvan zijn pakketten gemaakt, die we zaterdag en gisteren hebben uitgedeeld."

'Mooi en dankbaar werk'

De aankopen deden ze bij de lokale grootgrutter. Verstoken van voedsel zijn ze in dat landsdeel namelijk niet. "Voornamelijk hier, in het westen, is er veel voorraad", vertelt Pruim. "Wij delen het uit aan de armeren, de onderkant van de samenleving."

En zo stond een file met mensen te wachten voor de school, het verdeelstation van de hulpactie. Pruim: "Hard werken, maar zo mooi en dankbaar om te doen."

Kippen

De pakketten waren rijk gevuld met onder meer meelproducten, zout, suiker, linzen en macaroni. Meer tot de verbeelding spraken een paar honderd levende kippen, die als slachtvoer werden meegegeven.

"Een contactpersoon van ons is boer, die heeft een grote kippenschuur", verklaart Pruim. "Het is geen doen om die allemaal te slachten, dat mogen de mensen zelf doen."