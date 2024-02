Zussen Hoogland doen horecazaak Wollegras in de verkoop

Uitbaters Ilse en Daniek Hoogland hebben hun horecazaak Wollegras in Weiteveen in de verkoop gezet. De uitspanning bevindt zich aan de rand van natuurgebied Bargerveen, pal naast de schaapskooi. De twee zussen spreken van de 'moeilijkste beslissing van hun leven.'

De twee kondigden het nieuws gisteren aan op Instagram. "Het leven zit vol moeilijke keuzes en vandaag willen we een belangrijke beslissing met jullie delen", schrijven ze. "Wollegras staat in de verkoop."

'Ondernemen is prachtig, maar kan ook zwaar zijn'

Volgens hen zijn er veel dingen veranderd sinds ze zes jaar geleden begonnen met hun zaak. "Ilse heeft een gezin gesticht en Daniek verlangt naar meer vrijheid. Ondernemen is prachtig, maar kan ook zwaar zijn. Ondernemen is vrijheid, maar vaak voelt het alsof je nooit echt vrij bent. En juist dat gevoel willen we achter ons laten."

De zussen Hoogland blijven de zaak in afwachting van een nieuwe partij voortzetten.

Daniek Hoogland laat in een telefonische reactie weten dat de zussen al bijna 2,5 jaar rondliepen met de gedachte. "Er komt heel veel gevoel kijken bij een dergelijke beslissing. Je gooit niet de handdoek in de ring na een beetje twijfel."

Het besluit om Wollegras in de etalage te zetten ontstond nadat Ilse had aangegeven vanwege haar drukke gezinsleven een stapje terug te willen doen.

Daniek, met haar achtergrond als kok, wil het wel eens over een andere boeg gooien qua horeca. Wat precies, weet ze nog niet. "Eerst maar een lange vakantie." Een jaar geleden diende zich een overnamekandidaat aan, maar dat liep uiteindelijk op niets uit. De zaak wordt nu via een horecamakelaar aangeboden.

D'Aole Pastorie

De zussen Hoogland begonnen in 2018 in het natuurreservaat in samenwerking met Staatsbosbeheer. Het pand is in eigendom van de natuurorganisatie, die het gebouw ook gebruikt als informatiepunt voor bezoekers.

Staatsbosbeheer had aanvankelijk Marleen Hoogland benaderd om het horecapunt te runnen. Zij was de uitbater van theetuin D'Aole Pastorie in Zwartemeer.

Cas Spijkers

Maar dochter Daniek, die een koksopleiding bij oud-tv-kok Cas Spijkers volgde, zocht iets voor zichzelf. Ilse, die op dat moment ook hielp in de theetuin, haakte aan. Ook de theetuin is inmiddels gestopt. Marleen kondigde in het najaar van 2022 aan het voor gezien te houden.

Beide zussen lassen nog een afscheidsmoment in voor hun vaste gasten zodra een nieuwe partij is gevonden. Beiden zijn opgelucht, maar ook emotioneel over hun beslissing.