Nest van de Kaketoe zoekt verhalen van Kamp Schattenberg

Veel Molukse families kwamen in Kamp Schattenberg - het voormalig Kamp Westerbork - terecht tussen 1951 en 1971. "Het is trieste eindplek voor Joden, maar voor Molukkers was het iets moois. Een nieuw begin", zegt Anis de Fretes. De Fretes is zelf voormalig bewoner van Kamp Schattenberg en productieleider van 'Nest van de Kaketoe', zoals de voorstelling heet.

'De bomen zijn mijn herinnering'

De Fretes zoekt voor de voorstelling 300 verhalen. Alle verhalen komen in het nest van de kaketoe te liggen voor bezoekers om mee te nemen aan het begin van de voorstelling. "Er hebben 3000 mensen gewoond en in totaal zijn er wel 7000 familieleden, daar komen wel 300 verhalen uit", hoopt De Fretes.

Zelf heeft De Fretes een duidelijke herinnering aan Schattenberg. "De bomen zijn mijn herinnering. De bomen hebben alles gezien. Als je in het kamp komt, is weinig herkenbaar, alleen de bomen staan nog op hun plek." Dat zijn ook de herinneringen die De Fretes hoopt door te geven met de voorstelling. "We delen ons verhaal. We delen het met de Nederlanders. Dit is onze geschiedenis."

Voorwerpen

Naast de verhalen zoekt ADAK voorwerpen die herinneringen aan Schattenberg oproepen. Met die voorwerpen wordt een kunstwerk gemaakt dat volgend jaar te zien is in de theatervoorstelling Aan De Andere Kant. Die voorstelling stond gepland voor deze zomer, maar is vanwege corona verplaatst naar 21 juni tot en met 21 juli 2021.

ADAK gaat het extra jaar voorbereiding gebruiken voor extra verdieping door middel van het project Verhalen van Schattenberg. Nest van de Kaketoe is het derde deel in de drieluik Aan De Andere Kant. Deze voorstelling wordt gehouden in Kamp Westerbork. De vorige twee, Een Tijdelijk Verblijf en Buitenspel, werden gehouden in de oude Waterstaatkerk in Bovensmilde en op de voetbalvelden.