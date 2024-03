Van één naar twee huizen: in Ruinen lukt het en mogelijk volgen straks meer dorpen

Dat wil ook de gemeente Westerveld. In de afgelopen drie jaar werden daar 15 initiatieven voor het opdelen van huizen goedgekeurd. Maar dat hadden er meer kunnen zijn. Waar het huidige beleid in die gemeente ongeveer 30 extra woningen oplevert tot 2030, kan dat met het verruimde beleid tussen de 50 en 60 extra huizen zijn.

Wat gaat er dan straks misschien veranderen? Daarover wil Westerveld eerst in gesprek met architecten of bouwbedrijven. In april wil het gemeentebestuur een conceptplan klaar hebben.

Meer dan twee

In Midden-Drenthe wil de gemeente bijvoorbeeld kijken of het splitsen in meer dan twee woningen mogelijk is, of er misschien ook in bijgebouwen zoals schuren gewoond kan worden en of het opdelen van huizen niet ook in dorpen kan. Nu is dat namelijk alleen nog maar toegestaan de buiten bebouwde kom.

In Coevorden wordt vaak al meegewerkt. De gemeente wil daar misschien nog een schepje bovenop doen. "We kunnen ons voorstellen dat woningsplitsing met name voor betaalbaar wonen een interessant instrument kan zijn." Coevorden onderzoekt hoe het daar zelf een rol in kan spelen.

Andere gemeenten

Ook andere gemeenten in Drenthe houden de eisen en de regels tegen het licht. Waar in de steden de regels juist strenger worden (in Meppel is het opdelen van woonhuizen sinds twee jaar verboden), hebben Noordenveld, Aa en Hunze en De Wolden het beleid de regels makkelijker gemaakt.

Zo schroefde Noordenveld de eis terug voor het minimaal aantal vierkante meters dat nodig is om een woning te splitsen een stuk kleiner. Waar een huis eerst minimaal 1000 kubieke meter moest zijn om te mogen worden gesplitst, is dat nu 110 vierkante meter.

Volgens de gemeente Noordenveld rekent dat makkelijker en 'kunnen er op deze manier meer woningen gesplitst worden, maar ontstaan geen kleine kamertjes zoals in grote steden'. Inwoners van Noordenveld zijn sindsdien steeds geïnteresseerder in de opties.

In Aa en Hunze zijn opvallend genoeg alleen de regels voor het splitsen van woningen binnen bebouwde kom aangepast. Het aantal initiatieven buiten de bebouwde kom, waar meer ruimte is, nam juist af. De gemeente zegt niet te werken aan meer versoepelingen.

Ruinen

In De Wolden hadden ze tot voor kort helemaal geen beleid voor woningsplitsingen. Met nieuwe regels en vooraf bepaalde voorwaarden hoopt de gemeente initiatiefnemers nu te stimuleren zelf aan de slag te gaan.

Voor initiatiefnemer Jennifer Barelds is dat erg prettig. "Ik ben erg blij dat de gemeente De Wolden nu beleid heeft, want dan heb je die objectieve lat waar je het naast kan leggen", legt ze uit. Vijf jaar geleden startte ze met het beleggen in vastgoed, inmiddels heeft ze meerdere huizen gesplitst.

In Ruinen kocht Barelds twee jaar geleden een vrijstaand huis en verbouwde deze tot twee starterswoningen. Als investeerder springt ze in het gat op de markt om het aanbod aan te vullen. "Ik denk dat meer woningen zich lenen voor splitsing dan dat mensen soms denken", zegt ze. "Ik denk dat er nu heel veel meters onbenut worden binnen de bebouwde kom."