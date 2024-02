Ter Apel niet ontlast, COA hangt dwangsom boven het hoofd

Ondanks een dringende oproep van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) zijn er de afgelopen dagen geen nieuwe opvangplekken voor asielzoekers bij gekomen. Mede daardoor kunnen geen mensen weg uit Ter Apel. Het aantal mensen in het aanmeldcentrum ligt nu boven de 2.000, in strijd met de afspraken.

Afgelopen weekend verbleven zo'n 2.220 mensen in het aanmeldcentrum. De rechter oordeelde in een kort geding, aangespannen door de gemeente Westerwolde, dat het COA het maximumaantal niet meer mag overschrijden.

Dwangsom hangt boven hoofd van COA

Het is nog steeds niet duidelijk of het COA aan die afspraak gaat voldoen. Morgen moet het aantal onder de 2.000 zijn, anders moet per dag een dwangsom van 15.000 euro worden betaald aan Westerwolde.

"Als het morgen lukt", legt de COA-woordvoerder uit, "is dat ook niet structureel. Als gemeenten zich niet melden blijft de problematiek." Ook Van der Burg zei al niet hoopvol te zijn dat het lukt om in het aanmeldcentrum het aantal asielzoekers onder de 2.000 te krijgen en houden.

Situatie Expo Hal

Bijkomend probleem is dat binnenkort een aantal grote opvanglocaties sluit. Een van de locaties waarvan het contract van afloopt, is de 'wachtkamer' in de Expo Hal in Assen. Daar krijgen tot 500 asielzoekers voor maximaal vijf dagen onderdak, in afwachting van hun registratie in Ter Apel.