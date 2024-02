Wijkverplegers zijn wachten beu: 'We hebben hulpmiddelen snel nodig'

"Ik liep vroeger even naar de apotheek, nu moet ik soms dagen wachten op hulpmiddelen met soms schrijnende gevolgen." Dat zegt wijkverpleegkundige Saskia Bouma uit Sleen in een reactie op een onderzoek van de Beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen (V en VN).

Grote leveranciers

Slechts 5 procent van de verpleegkundigen zegt nooit tegen problemen aan te lopen, de rest klaagt over foute leveringen, late leveringen of zelfs het geheel uitblijven van het leveren van hulpmiddelen.

'Je kent elkaar in een klein dorp'

"Laatst had ik voor een terminale patiënt snel een katheter nodig", vertelt wijkverpleegkundige Saskia Bouma, die werkzaam is in Dalen. "Die moet ik dan bestellen bij de groothandel en dan gaat de katheter op de post. Wat ik dus een paar uur later al nodig had, ontving ik een dag later."