Scholenkoepel Noordenveld koopt commerciële coronatests

Het openbaar primair onderwijs Noordenveld (OPON) heeft commerciële coronatests ingekocht voor alle twaalf scholen die onder de onderwijsorganisatie vallen. De reden daarvan was de uitval van een leraar nadat hij een verkoudheid had opgelopen. Nadat de leraar zijn verkoudheid constateerde, moest hij een week wachten tot de uitslag van de test.

Om die week te overbruggen, huurde de school vier invalkrachten in. "Op zo'n moment kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs niet garanderen", zegt Han Sijbring van OPON. De commerciële tests nemen de wachttijd weg voordat mensen een test kunnen afnemen.

25 tests, mogelijk meer

De wachttijd totdat de uitslag van een coronatest bekend is, blijft gelijk. "Maar als we 's morgens bellen, kunnen we al voor 12.00 uur terecht voor een test. De uitslag kan 24 tot 48 uur duren, maar in de praktijk is dat ongeveer 24 uur. Net zo lang als bij de GGD."

De onderwijskoepel heeft in totaal 25 commerciële tests gekocht. "Daarvan zijn al enkele gebruikt", aldus Sijbring. Of de school meer tests gaat bestellen, laat Sijbring afhangen van wat de overheid doet. "Als onderwijspersoneel voorrang kan krijgen bij het afnemen van een test, bestellen wij niets bij. Als die voorrang er niet komt, bestellen we extra."

Scholen in Assen

In Assen wordt er ook gekeken of commerciële tests beschikbaar zijn voor de 'juiste prijs'. Marcel Klaverkamp van het Dr. Nassaucollege is volgens eigen zeggen druk op zoek naar een particulier bedrijf dat hem kan helpen. "Ik heb 550 man personeel, daarvan zijn er nu zo'n tien à twintig in afwachting van een test of uitslag. Iemand zit al sinds zaterdag thuis."

Een commerciële test zou voor Klaverkamp de ideale oplossing zijn. Hij is al dicht bij een overeenkomst met een partij. "Als ik de inloggegevens krijg, kan ik straks meteen collega's aanmelden. Het moet alleen wel voor een goede prijs zijn." Klaverkamp heeft aan andere scholen in Assen aangeboden om het ook voor hen te regelen. Volgens Klaverkamp zitten er scholen tussen die daarop bevestigend hebben gereageerd. "Voor de juiste prijs."

Een test bij de GGD is gratis, de commerciële test kost 75 euro per keer. Een sneltest, met een uitslag binnen 24 uur, kost 250 euro.