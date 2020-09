Aantal nieuwe coronabesmettingen in Drenthe verdubbeld

In de afgelopen week is bij zestien mensen in Drenthe het coronavirus vastgesteld. Dat is twee keer zoveel als vorige week.

Dat blijkt uit de weekcijfers van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week werden er nog acht nieuwe gevallen geregistreerd. De week dáárvoor waren ook 16 Drenten positief getest op corona.

In de afgelopen week was er geen sprake van nieuwe ziekenhuisopnames of mensen die zijn overleden door corona. In totaal zijn in Drenthe 628 coronabesmettingen geregistreerd.

Emmen

De meeste nieuwe besmettingen zijn de afgelopen week in Emmen vastgesteld. Het gaat om vijf nieuwe gevallen. Dat is één meer dan Assen. In De Wolden zijn drie mensen positief getest op het coronavirus en in Tynaarlo en Noordenveld gaat het om twee nieuwe gevallen.

Landelijk

In de afgelopen week zijn 50 procent meer mensen positief getest op het coronavirus dan een week ervoor. Het RIVM heeft 5.427 meldingen gekregen over nieuwe besmettingen. In de vorige wekelijkse rapportage waren dat er 3.597.

17 mensen zijn afgelopen week in Nederland overleden aan het coronavirus, meldt het RIVM. Bij de vorige publicatie waren 24 mensen overleden. Op verpleegafdelingen van ziekenhuizen werden 43 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen. Vorige week waren dit er nog 57.

In de tabel hieronder staan het aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron RIVM)

Gemeente Meldingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 15 1 0 Assen 66 12 2 Borger-Odoorn 10 4 3 Coevorden 63 13 2 Emmen 121 20 11 Hoogeveen 105 19 8 Meppel 56 11 5 Midden-Drenthe 27 6 0 Noordenveld 28 4 1 Tynaarlo 46 9 0 Westerveld 38 9 4 De Wolden 51 11 5 Woonplaats onbekend 2 0 0

Vooral in Zuid-Holland en Noord-Holland is het aantal besmettingen flink gestegen. In die provincies werden afgelopen week per 100.000 inwoners ruim 50 mensen ziek. In Drenthe lag dat aantal het laagst, met slechts 3 besmettingen per 100.000 inwoners.