Onverbeterlijke dief opnieuw twee jaar achter de tralies

Voor de tweede keer in zijn criminele carrière is een 38-jarige man uit Hoogeveen veroordeeld tot de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD). Dat betekent twee jaar cel en behandeling als hij daaraan meewerkt. De rechtbank ziet geen andere strafmogelijkheid voor hem, omdat niks hem lijkt te helpen.

Op 12 mei stal de man bij warenhuis Big Bazar in Hoogeveen twee binnenbanden en een envelop. "Ik had een fiets geleend en de band was lek, maar ik wist de maat van de banden niet. Daarom heb ik twee maten binnenbanden meegenomen uit de winkel. Mijn fiets stond bij de ingang. Ik wilde ze even passen", reageerde de Hoogevener twee weken geleden in de rechtszaal.

Nadat hij de lekke binnenband vervangen had, liep hij doodleuk terug de winkel in. Hij had ook nog een envelop nodig en stal er één uit een voorverpakt pakketje. Hij beweerde in de rechtszaal dat hij een afspraak met de winkeleigenaar had dat hij achteraf mocht betalen, maar de eigenaar belde de politie toen de man wegfietste.

Tweede keer ISD

De Hoogevener heeft in 2013 ook ISD gehad, in de hoop hem op het rechte pad te krijgen, maar nadat hij in 2015 vrijkwam, ging hij weer verder met stelen en inbreken. Er is op allerlei manieren geprobeerd de man te behandelen, onder meer voor zijn drugsverslaving, maar hij brak behandelingen telkens af.

"De afgelopen zeven jaar heeft hij in acht verschillende instellingen gezeten, maar niks heeft geleid tot gedragsverandering. Hij is niet gevoelig voor druk van justitie", aldus de rechtbank. Ze kiest nu opnieuw voor twee jaar opsluiten "ter beveiliging van de maatschappij en om te voorkomen dat hij weer in herhaling valt."