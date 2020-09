2,5 jaar gevangenisstraf voor steken beveiligers Hoogeveense kroeg

De steekpartij was afgelopen november in Hoogeveen (Rechten: Persbureau Meter)

Voor het steken van twee beveiligers van het voormalige grandcafé Het Postkantoor in Hoogeveen is een man uit die plaats veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank ziet de aanvallen als een poging tot doodslag en een poging tot zware mishandeling.

De 39-jarige man werd in de nacht van 24 november door een van de portiers de kroeg uitgezet, omdat hij vervelend was. Ook een vriend van hem moest eruit. De vriend deed wat er van hem werd verwacht, maar de 39-jarige Hoogevener werd agressief.

Acht keer gestoken

Eenmaal buiten raakte de man in gevecht met de portier en een van zijn collega's. Die collega zag opeens dat de man een mes in de hand had. Hij kon het wegtrappen, maar toen was de portier die de man de kroeg had uitgezet al acht keer gestoken.

Het slachtoffer was onder meer geraakt aan zijn bovenarm en bij zijn oor. Als het mes iets ernaast was terechtgekomen, hadden vitale lichaamsdelen geraakt kunnen worden. Dat oordeelde een arts die de portier later onderzocht. Het Openbaar Ministerie (OM) ging daarom uit van een poging tot doodslag en de rechtbank was het ermee eens.

Drankverslaafd

De andere portier werd in zijn hand geraakt toen hij tussenbeide probeerde te komen. De 39-jarige Hoogevener zei twee weken terug in de rechtszaal dat hij zoveel had gedronken die avond, dat hij zich niks meer van de steekpartij kon herinneren.

De rechtbank heeft bepaald dat hij zich moet laten behandelen voor zijn alcoholverslaving en na zijn gevangenisstraf naar een instelling gaat voor begeleid wonen. Daarnaast moet hij de portier die het ergst gewond is geraakt bijna 2.200 euro schadevergoeding betalen.

Het OM had 3,5 jaar cel tegen de man geëist. Die straf vond de rechtbank te hoog.

Lees ook: