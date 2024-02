Hoogeveen krijgt de eerste 'groene moskee' van Drenthe

De moskee aan de Rozenstraat in Hoogeveen werd de afgelopen weken flink verbouwd. Na een renovatie waarbij de muur betegeld is en er een nieuwe preekstoel en tapijt geïnstalleerd zijn, is het gebedshuis onderweg om de eerste 'groene moskee' van Drenthe.

De moskee hecht veel waarde aan een groene samenleving vertelt voorzitter Yasar Eraslan. Maar, erkent hij: "We doen het ook voor het financiële gedeelte, we verwarmen nu als het nodig is met airco's." Het gebedshuis heeft al zonnepanelen laten installeren en wil in de toekomst ook een warmtepomp en accu's laten aansluiten. "Maar daar moeten we nog even voor sparen."

De moskee bestaat nog maar vijf jaar, toch is het nu al aan een verbouwing toe: "Destijds hebben we een tweedehands tapijt van een andere moskee laten leggen omdat we simpelweg geen geld hadden, ook de preekstoel hebben we zelf getimmerd." Nu ligt er een gloednieuw tapijt en is er een traditionele minbar (preekstoel) met speciale tegels uit Turkije geïnstalleerd.

Zelf aanpakken