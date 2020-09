Waterputten in natuurgebied Bargerveen: 'Hopelijk hebben we ze nooit nodig'

"We zijn hier een calamiteitenput van zestig meter diep aan het boren", zegt Roel Scheper, commandant waterboor bij defensie. Uit de put kan de brandweer straks tienduizenden liters water halen. De twee waterputten komen er op verzoek van de brandweer en Staatsbosbeheer.

Jans de Vries van Staatsbosbeheer is er blij mee. "Bij brand in een droge periode heb je snel heel veel water dichtbij nodig. Dat hebben we straks, maar hopelijk hebben we de putten nooit nodig."

Niets van te zien

Boven de grond is straks bijna niets te zien van de put. Er staat dan alleen een klein paaltje met een soort kraantje boven de grond. "Daar sluiten wij dan de slangen op aan om onze waterwagens te vullen. De wagens kunnen dan snel weer het gebied in om te blussen."

Zo'n put boren in de natuur, dat doet defensie niet vaak. "Wij doen dit normaal in het buitenland op missen, maar moeten als we in Nederland zijn oefenen. Dan is het wel bijzonder dat dat in zo'n gebied kan." En zo is iedereen blij met de aanleg van de putten. "Het wordt steeds droger in Nederland, dat zien we elke zomer. Dus het is goed dat we dit nu hebben."

Over twee weken zijn de werkzaamheden klaar en kunnen alle fietsers en wandelaars weer genieten van de rust.