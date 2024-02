Assen en Voedselbank zien voedselpasje voor klanten niet zitten

Assen ziet af van invoering van een voedselpasje voor mensen die nu op de Voedselbank zijn aangewezen. Zo'n pasje om zelf boodschappen te doen zou 'humaner' zijn dan de gang naar de Voedselbank voor een pakket levensmiddelen. De gemeente deed nader onderzoek naar zo'n pasjessysteem, naar voorbeeld van Rotterdam. Maar het blijkt nogal kostbaar. En het bestuur van de Voedselbank ziet ook weinig heil in zo'n pasjessysteem.

De Voedselbank is bovendien bang dat ze het zicht op haar afnemers kwijtraakt. "Daardoor kan er minder goed worden ingeschat welke aanvullende hulpvragen cliënten nog meer hebben", zegt het bestuur. Uiteindelijk zijn gemeente en Voedselbank samen tot de conclusie gekomen dat zo'n systeem met pasjes weinig meerwaarde heeft.

Schaamte weg

50PLUS Assen pleitte eind 2022 in de gemeenteraad voor zo'n speciaal voedselpasje. Want nu gaan mensen 'met schaamte' naar de Voedselbank, vaak bang om een bekende tegen te komen. "Je zal maar bij de Voedselbank je pakket gaan ophalen, en daar je buurman tegenkomen die er vrijwilliger is", vond fractieleider Clemens Otto. Met een pasje naar de supermarkt gebeurt dat niet.