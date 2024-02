Game, set & trofee voor tennisvereniging in Assen

Op een druilerige maandagochtend krijgen jonge tennissers les terwijl de senioren hun wekelijkse sportmomentje meepakken op de tennisbanen van ATV De Hertenkamp in Assen. Toch is dit een andere tennisclub dan alle andere, ATV De Hertenkamp is namelijk de beste tennisvereniging van het land. "We zijn de vereniging van het jaar van de KNLTB. Die prijs gaat over 2023", legt voorzitter Michel Berends uit.

De prijs werd uitgereikt tijdens het ABN Amro tennistoernooi in Rotterdam. De groep uit Assen zat al om half zes 's ochtends in de auto, maar vertrok dus niet voor niets naar Ahoy. "Ze posteerden mij al helemaal vooraan. Ik dacht al: 'dit voelt goed'", lacht Berends. "Wel emotioneel. We hebben hier met z'n allen keihard aan gewerkt. Als je dan zo'n erkenning krijgt dat voelt hartstikke goed. Het is niet allemaal rationeel. Nee, dat was goede emotie met elkaar."

Een grote cheque, een bos bloemen en een trofee in de vorm van een zwarte tulp benadrukken het belang van de winst. Een oorkonde herhaalt de ronkende woorden van de jury. "De jury van de KNLTB ziet de tennis- en padelvereniging uit Assen als een inspiratiebron voor andere verenigingen en heeft grote waardering voor wat de Drentse vereniging heeft bereik."

'Geweldige club'

De leden van het seniorengroepje zijn niet verbaasd door de erkenning. "Er werd ons gezegd dat we heel serieus kans maakten" verklaart Toon van het Reve. "We willen vooraan lopen, hebben veel ambitie." Zijn trainingsmaat uit de seniorengroep Gerk Hogerhuis valt hem bij. "Het is een geweldige club. Ik ben pas twee en een half jaar lid, maar merk dat het een warme club is."