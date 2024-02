De 'vliegende edelsteen' kost Harry al zijn vrije tijd

De vliegende edelsteen, de blauwe schicht of de kingfisher. Het zijn benamingen voor de ijsvogel. Het gaat in Drenthe best wel goed met deze vogel, maar met de nestwanden waar hij in broedt niet.

In de achtertuin

"Het is heel zwaar werk", zegt Kiewiet. Hij is een oever aan het herstellen in de Coevorder wijk Binnenvree. Hij schept zand van de bodem van het water bovenop de oever, zodat die weer steil wordt. "Ieder vrij uurtje zit ik in het veld en ben ik heel actief met het herstellen en maken van ijsvogelwanden." De oever waar hij nu aan werkt, ligt bij iemand in de achtertuin. Het is niet uitzonderlijk dat ijsvogels in steden voorkomen.