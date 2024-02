Nederland veroveren met het Drents: nieuw spel maakt streektalen bespreekbaar

Drie promovendi van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een spel ontwikkeld over Nederlandse en Vlaamse dialecten: Streektaalstrijd. In het spel moeten spelers het taalgebied van hun dialect groter maken, om zo de grootste te worden van het land.

De ontwikkeling van het spel is belangrijk voor de drie ontwerpers. "Mensen krijgen vaak het idee dat streektalen ouderwets zijn of niet interessant. Daardoor kan het in de vergetelheid raken. Op deze manier kunnen we laten zien dat het nog leeft", aldus promovendus Raoul Buurke, die hielp met de ontwikkeling van het spel.