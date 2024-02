Trainen als een prof in Grolloo: 'Een talentje zou mooi zijn'

'Talentje altijd mooi'

Frank Wolters coördineert de trainingsdagen vanuit FC Groningen. Hij vindt het logisch dat de FC uit een andere provincie juist in Drenthe voet aan wal zet. "In deze regio hebben we veel FC Groningen-supporters", begint hij. "Maar uiteindelijk gaat het erom dat de kinderen een leuke dag hebben en met voetbal bezig zijn. Of ze dan voor Emmen of voor Groningen zijn: dat maakt niet zoveel uit."