Bloemenkind Harry Loco: 'We hebben Woodstock hard nodig'

In 1969 verzamelde een ongekend groot aantal popsterren zich in een klein plaatsje net boven New York voor een legendarisch driedaags festival: Woodstock. De wereld zou voor sommigen daarna nooit meer hetzelfde zijn. Een van hen is Harm Posthumus, beter bekend als Harry Loco.

Ondanks dat Posthumus toen nog maar een kind was en in Noord-Nederland weinig van Woodstock meekreeg, sloeg de vonk later toch over. Er werden in totaal zes edities van Woodstock gehouden en Loco was een van de weinige Nederlanders die eens op die heilige grond mocht spelen.

De vuurdoop van het festival mag dan meer dan een halve eeuw geleden zijn, de boodschap is levendiger dan ooit in deze jachtige tijd. "We hebben Woodstock juist hard nodig", zegt Loco.

Make love, not war

"Het bijzondere van Woodstock is gewoon dat het drie dagen love, peace and happiness is", legt de zanger uit Vries uit. "Er was regen, er waren te weinig voorzieningen, er was geen voedsel, maar er was happiness."

Dat gevoel moeten we volgens Loco meer gaan uitdragen. Het is ook het thema van zijn nieuwste single: Hop on the bus Gus. De titel is een knipoog naar het nummer 50 ways to leave your lover van Paul Simon.

New York Cannabis Festival

Loco speelde het nummer vorig jaar voor het eerst live tijdens het New York Cannabis Festival. "Eigenlijk is het een liedje dat precies over vandaag de dag gaat. Zo zit de zin everybody must get stoned erin. Voor mij betekent stoned zijn stilstaan, om je heen kijken en jezelf afvragen: wat gebeurt er en waar sta ik in het leven?"

Loco denkt dat het goed is om stil te staan bij hoe goed we het hier in Nederland hebben. "Tevredenheid, weet je wel?"

Grapjes

Naast de serieuze boodschappen kan de oplettende luisteraar ook een aantal grapjes uit de tekst halen. "Ook zo'n grap die erin zit", legt Loco uit, is don't worry about the cops." Het is een verwijzing naar de agenten op Woodstock die oogluikend het marihuanagebruik van bezoekers gedoogden. "Als het allemaal zo kan, dan kan het toch allemaal zo?", besluit hij.