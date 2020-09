Stroom uit eigen gemeente voor gebouwen in Noordenveld

Meerdere gebouwen in de gemeente Noordenveld krijgen vanaf volgend jaar groene stroom. Deze energie wordt opgewekt in de eigen gemeente, namelijk bij het zonnepark HALO in Langelo.

De gebouwen die voorzien worden van deze groene stroom zijn de gemeentewerf in Roden, de voormalige gemeentewerven in Peize en Norg en het multifunctionele centrum De Brinkhof in Norg. Ook de sporthallen van Peize en Veenhuizen gaan per 1 januari 2021 over op groene stroom.

Gemeente Noordenveld wil met de maatregel lokale en duurzame energieprojecten in de regio ondersteunen. "De gemeente Noordenveld koopt zoveel mogelijk lokaal in. Dat dit nu ook geldt voor energie is een belangrijke stap."

Inspraak

Zonnepark HALO heeft bijna 3300 zonnepanelen. De bedoeling van Energiecoöperatie NoordseVeld is dat de opbrengsten van het zonnepark volledig terugvloeien naar projecten op het gebied van duurzaamheid in de gemeente.

Door lid te worden van de energiecoöperatie kunnen inwoners en bedrijven meebepalen welke van die projecten daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Lees ook: