Steun petitie tegen sloop De Kimme in Zuidlaren biedt hoop

Vanavond overhandigt Kuiper de petitie aan wethouder Hans de Graaf van de gemeente Tynaarlo. De petitie 'Red Theater De Kimme in Zuidlaren van de sloperhamer' is bijna 800 keer ondertekend. Daarnaast verzamelde Kuiper nog eens een kleine 200 handtekeningen onder cliënten en personeel van GGZ-instelling Lentis.

Gebouwen afstoten

Het complex uit de jaren zeventig staat op de nominatie om gesloopt te worden. De zorginstelling is bezig om landgoed Dennenoord voor de toekomst betaalbaar te behouden en gebouwen die te veel geld kosten af te stoten. De Kimme is daar één van. Het pand bestaat uit een theater met 450 stoelen, een sportzaal, vergader- en activiteitenruimtes en kantoorruimte. Noodzakelijk onderhoud kost de komende jaren tonnen en renovatie zelfs miljoenen.

Lentis wil dat geld in de zorg steken. De Cliëntenraad vindt de plek te belangrijk als ontmoetingsruimte. "Het is een belangrijke schakel tussen wat hier op het terrein en het dorp Zuidlaren gebeurt. Dat moet je niet zomaar weggooien, die verbinding", vindt Bert Kuiper. Hij vindt het fantastisch dat er bijna duizend steunbetuigingen zijn binnengekomen. "Dat zegt me toch dat het leeft."

Samen schouders eronder

Ook geeft de massale steun volgens hem aan dat veel Zuidlaarders zeker toekomst zien voor het gebouw. "Wat mij betreft samen de schouders eronder en hopelijk ziet een externe partij er heil in om deze mooie ontmoetingsplek voor het dorp te behouden", zegt Kuiper.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Initiatiefnemer Bert Kuiper van de petitie voor behoud van De Kimme inventariseert alle handtekeningen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Rol voor gemeente

De gemeente zou daar volgens Kuiper zeker een rol in kunnen spelen. Vooral omdat Zuidlaren verder geen dorpshuis heeft en verenigingen verspreid in verschillende accommodaties zitten, waarvan sommige verouderd. "Hier heb je allerlei verschillende ruimtes om te gebruiken. Voor grote gezelschappen of bedrijven die presentaties willen houden is er een mooie theaterzaal met 450 stoelen. Verder zijn er grotere vergaderruimtes voor speciale bijeenkomsten en activiteiten zoals cursussen. Daar wordt nu ook nog druk gebruik van gemaakt. En als je in de toekomst er wat meer mee aan de weg timmert, zullen er ongetwijfeld meer gebruikers zijn. Dat lag de laatste jaren wat stil", zegt Kuiper.

De gemeente liet eerder dit jaar, op verzoek van de raad, al globaal onderzoek doen naar de toekomstmogelijkheden van De Kimme en de kosten ervan. Dat lijkt op papier toch een financieel lastig verhaal te worden. Zo wordt er voor de komende drie jaar gesproken over zeven ton aan kosten voor noodzakelijk onderhoud en daarna vele miljoenen voor een algehele renovatie. Tynaarlo zit al krap met miljoenentekorten op het sociaal domein, waardoor er nog flink bezuinigd moet worden.

Blij met CDA-steun

Bert Kuiper put hoop uit de steun van het CDA in de gemeenteraad van Tynaarlo. De fractie wil dat er een breed accommodatieonderzoek komt in Zuidlaren. Raadslid Klaas Knot noemt het doodzonde om een prachtig gebouw als De Kimme te slopen, terwijl zoveel verenigingen in Zuidlaren behoefte hebben aan een goede plek. "Je weet pas wat je mist, als je het wegdoet. Dat willen we voor zijn.

Vanavond praat de gemeenteraad van Tynaarlo over de toekomst van De Kimme en of de gemeente hier een rol in heeft.

Lees ook: