Dronken dief brengt gestolen bezorgauto zelf terug

Een bezorger in Emmen moet donderdagavond raar hebben opgekeken toen hij na het bezorgen terugkwam op de plek waar zijn auto stond geparkeerd. De plek bleek leeg te zijn, zijn auto was verdwenen.

De bezorger waarschuwde direct de politie, waarop agenten naar de Meerstraat kwamen. Een zoektocht naar de auto leverde niets op, meldt de politie in Borger-Odoorn vandaag. Maar terwijl de agenten bezig waren met de aangifte en een buurtonderzoek, kwam tot hun verbazing de auto weer de straat in rijden. De bestuurder reed de agenten voorbij.

Geen rijbewijs en drank op

Daarop zette de politie de achtervolging in en na een rondje door de wijk stopte de bestuurder de auto opnieuw in de Meerstraat. Daar werd hij door agenten aangehouden. De 26-jarige man uit Emmen die de auto 'leende', bleek geen rijbewijs te hebben en was onder invloed van alcohol. De man krijgt meerdere bekeuringen voor zijn actie en zal zich later moeten verantwoorden bij de rechter.