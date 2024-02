Dronken bestuurder knalt na alcoholboete tegen boom

Een 51-jarige man uit Exloo heeft zich gisteren diep in de nesten gewerkt. Nadat de man achter het stuur was betrapt met te veel alcohol in zijn bloed, stapte hij opnieuw in de auto. Dat laatste ritje eindigde tegen een boom.

In eerste instantie moest de man stoppen voor een alcoholcontrole aan de Holtstraat in Emmen. Bij een ademanalyse blies de man 800 ug/l. Dat is ongeveer drie-en-een-half keer de maximumhoeveelheid alcohol waarmee je nog mag rijden. Daarom namen agenten zijn rijbewijs in.

Bezopen tocht eindigt tegen boom

Het rijverbod dat de man daarbij kreeg, nam hij niet serieus. Toen de politie enige tijd later een melding kreeg van een man die in beschonken toestand tegen een boom was gereden, bleek het opnieuw om de inwoner van Exloo te gaan. Omstanders hadden zijn sleutels afgepakt. Opnieuw moest hij blazen en deze keer bleek hij nog meer te hebben gedronken: 975 ug/l. Dat is meer dan vier keer de toegestane hoeveelheid. Zijn auto is in beslag genomen.