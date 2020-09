Politiepost Meppel in Stadhuis, vijver maakt plaats voor politieauto’s

Burgemeester Richard Korteland en plaatsvervangend teamchef Wilma Bolt van de politie hebben dat dinsdagmiddag bekend gemaakt. Korteland: "Ik ben er super blij mee, omdat de dienstverlening door de samenwerking er beter door wordt en de samenwerking met de BOA's intensiever. En onze inwoners weten deze plek ook prima te vinden."

Huisvestingslasten omlaag

De politie verlaat daarmee het bureau aan de Eendrachtskade. De bovenverdieping daarvan wordt al enkele jaren amper gebruikt. Met de verhuizing denkt de politie per jaar een ton te kunnen bezuinigen aan huisvestigingskosten. Wilma Bolt: " Wij zijn er vooral heel content mee, omdat we daarmee een slag kunnen slaan in het digitaal werken. De dienstverlening blijft hetzelfde."

Om de verhuizing mogelijk te maken is er langdurig overleg geweest met de vastgoedafdeling van de politie. Zo komen er in het Stadhuis, net als in het politiebureau, een aantal kamers waar verdachten maximaal zes tot negen uur kunnen worden vastgehouden. Op de eerste verdieping komen de spreekkamers voor het publiek.

Vijver

Architect Dirk Jan Postel heeft met de opzet van de verbouwplannen meegedacht, zegt burgemeester Korteland. "Hij heeft meegedacht aan het creëren van een goede vorm waarin alles gegoten moet worden. Ook als het gaat om de vijver. Die is zestig centimeter diep en gaat in zijn totaliteit verdwijnen."

De verbouwing van het pand kost de gemeente 350 duizend euro. De politie huurt het nieuwe onderkomen in elk geval 10 jaar voor 63 duizend euro per jaar. De 45 agenten en bezoekers kunnen gebruik maken van de voorzieningen in het gemeentehuis. Het gaat om de receptiebalie, de toiletten en vergaderruimtes. Aan de achterkant van het Stadhuis komt een eigen ingang voor agenten.

De gemeenteraad bepaalt in oktober of het kan instemmen met de plannen. Daarna start de gemeente zo snel mogelijk met de verbouw, zodat in januari of februari de ruimtes kunnen worden opgeleverd. De politie zou dan in maart of april de ruimte in gebruik kunnen nemen.

