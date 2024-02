Assen Centraal ziet heil in Opstandingskerk Marsdijk als woonplek voor ouderen

Van de nood een deugd maken. Zo denkt raadslid Clemens Otto van Assen Centraal over de Opstandingskerk in Marsdijk die te koop wordt gezet. Hij wil het kerkgebouw om laten bouwen tot woonstee voor senioren.

Zijn idee is dat de gemeente Assen samen met woningcorporatie Actium de kerk aankoopt, om daar vervolgens zo'n twintig seniorenhuurappartementen in te realiseren. "Dat is een prima woonlocatie voor ouderen, die dolgraag in de wijk Marsdijk willen blijven wonen, maar dan kleiner. Alleen zijn daar nu geen geschikte huizen voor te vinden in deze wijk", aldus Otto.

Kas en kerk leeg

Vorige week werd bekend dat de Protestantse Kerk Assen twee kerken verkoopt, waaronder die in Marsdijk. Want de kas is leeg en het aantal kerkgangers liep de laatste jaren fors terug. De Jozefkerk in hartje Assen wordt de toekomstige locatie om te kerken. Otto, die zelf al 32 jaar in Marsdijk woont, ziet heil in een nieuwe bestemming voor de Opstandingskerk.

Naar zijn zeggen loopt hij regelmatig leeftijdgenoten in Marsdijk tegen het lijf die af willen van hun grote eengezinswoning, en iets kleiners willen terughuren. Nu de Protestantse Kerk Assen de kerk in de verkoop zet, doet zich een mooie kans voor, vindt Otto.

Twee vliegen

De plek ligt dichtbij alle voorzieningen. Want de Opstandingskerk grenst aan het winkelcentrum, de huisartsenpraktijk, de apotheek en wijkcentrum De Dissel. "Als je als gemeente hier een mooie woonlocatie van kunt maken voor senioren, sla je twee vliegen in één klap met het huidige woningtekort. Ouderen verlaten hun te grote gezinswoning, die dan vrijkomt voor jongere gezinnen. En de senioren krijgen een passende plek in de wijk waar ze graag willen blijven."