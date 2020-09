Na jaren van wachten verblijfsvergunning voor Rachid Traoré

Traoré komt oorspronkelijk uit Burkina Faso. Hij moest van de IND terug, maar dat kon niet omdat Traoré niet de goede papieren had om toegelaten te worden in Burkina Faso. In januari 2016 moest hij naar een vertrekcentrum, maar de uitzetting kon nooit doorgaan omdat Burkina Faso daar niet aan meewerkte.

Voetballer

Traoré was lange tijd een vaste waarde in het eerste elftal van voetbalclub Achilles 1894. De club heeft veel moeite gedaan om Traoré te steunen. Zo werd er een inzamelingsactie gehouden tijdens een vriendschappelijk duel tegen de Asser stadsgenoot ACV.

En er was grote consternatie toen Traoré begin 2017 plotseling verdween. De zorgen bij toenmalig voorzitter Ronald Keen groeiden toen bleek dat Traoré nog een soort afscheidsbericht aan vrienden had gestuurd. In dat bericht bedankte hij hen voor hun steun en hulp en liet hij weten dat hij een moeilijke beslissing had genomen.

De zorgen bleken achteraf overbodig: Traoré was naar een goede vriend vertrokken om te overdenken wat hij kon en wilde met zijn leven. De conclusie was dat hij in Assen wilde blijven, en ook actief wilde blijven bij Achilles 1894.

Profcontract?

Bijna leek het erop dat Traoré een klein profcontract in de wacht kon slepen. Hij had zich in de kijker gespeeld bij Achilles '29 in Groesbeek, toen een tweede-divisieclub. De club nodigde hem uit voor een testwedstrijd, maar omdat hij geen verblijfsvergunning had kon de club hem geen contract bieden.

Of dat nu nog gaat gebeuren is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is: Rachid Traoré blijft. Met verblijfsvergunning. Nu kan hij eindelijk beginnen aan een opleiding, en aan het werk gaan. Want dat wil hij al jaren, maar het mag pas nu hij een vergunning heeft.

