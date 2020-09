Rumoer over raadsavond Tynaarlo in hotel met buffet

Een fikse aanvaring vanavond in de gemeenteraad van Tynaarlo over een raadsinformatiesessie in het Fletcher Hotel in Paterswolde met buffet. Morgenavond staat die op het programma. Gesproken wordt er over miljoenenbezuinigingen en de mogelijke oplossingen die het ambtelijk apparaat ervoor bedacht heeft.

De PvdA had er geen goed woord voor over om als raad in een hotel te kruipen, compleet met buffet, terwijl er voor 3,2 miljoen aan bezuinigingen doorgevoerd moeten worden.

Verkeerd signaal

Fractievoorzitter Koos Dijkstra kon er met zijn hoofd niet bij, dat er op kosten van de gemeente op zo'n dure locatie buiten de deur vergaderd moet worden, met alles erop en eraan. "Een verkeerd signaal naar de bevolking met al die extra kosten", zo stelde Dijkstra. Hij eiste dat het hele circus afgeblazen werd, en dat de raad gewoon morgenavond in het gemeentehuis bijeen komt.

Het kwam tot een hevige confrontatie tussen de PvdA en burgemeester Marcel Thijsen. Op een punt kreeg Dijkstra wel meteen gelijk van Thijsen. "Het buffet is meteen afgeschaald naar soep met een broodje", probeerde de burgemeester de angel eruit te halen. Voor de rest is uitwijken naar het hotel nodig, zo zei Thijsen, omdat er behalve alle raadsleden ook een managementteam van zes ambtenaren bij de sessie is, en ook nog eens een flink aantal steunfractieleden.

'Raad daagde zelf uit tot iets nieuws'

Thijsen: "Met de huidige coronamaatregelen past dat simpelweg niet hier in de raadszaal. En ook was het uw eigen raad die het managementteam had uitgedaagd om eens op een andere manier in gesprek te gaan over de komende bezuinigingen. Het boeken van het hotel met eten erbij werd gezien als een praktische manier om met iedereen bij elkaar te komen rond etenstijd. En u heeft gelijk, een buffet had niet gemoeten, zoals in de uitnodiging staat, maar dat hebben we meteen aangepast in soep met een broodje."

'Geen argument'

Maar hoe Thijsen het ook probeerde, PvdA-voorman Dijkstra had er geen enkele boodschap aan. Uitwijken naar een hotel, daar is geen enkele noodzaak toe. En eten op kosten van de gemeenschap, dat is volgens hem ook helemaal niet nodig. Volgens Dijkstra is de te krappe ruimte in het gemeentehuis helemaal geen steekhoudend argument. De raadszaal kan volgens de PvdA'er simpelweg met zitplekken in de hal uitgebreid worden, waarbij een deel via een beeldverbinding de ambtelijke uitleg kan volgen.

De PvdA kreeg bijval van GroenLinks. Ook deze fractie vindt de raadssessie in het hotel een verkeerd signaal. Om aan al het rumoer een einde te maken, probeerde VVD' er Edwin Hageman de angel eruit te halen. "Het had allemaal gelukkiger gekund, deze uitnodiging. En of het nu om tomatensoep of mosterdsoep gaat. Als de kosten een probleem zijn, stuur dan een tikkie rond, dan zijn we klaar."

Afblazen niet netjes

Burgemeester Thijsen was duidelijk nog amused over al het rumoer over de raadssessie van morgen. De hotelbijeenkomst afblazen, daar kan volgens hem op het laatste moment geen sprake meer van zijn, omdat de lokale ondernemer erop rekent en er dus kosten voor gemaakt heeft. "Het is niet netjes om deze ondernemer ineens te laten zitten."

Of er morgenavond ook definitief een tikkie zal rondgaan binnen de raad van Tynaarlo, voor het financieel aftikken van de eigen kop soep met broodje(s), dat blijft ongewis. Misschien wordt de soep morgen toch niet zo heet gegeten, als zij vanavond door de PvdA werd opgediend.