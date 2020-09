'Shakespeare en 't Haantje komen samen in theaterstuk Woeste Gronden'

Woeste Gronden, zoals het theaterspektakel gaat heten, is geïnspireerd op de bizarre gebeurtenis met de veertig meter hoge boortoren, die op 1 december 1965 compleet in de grond verdween. Theatermakers Stellingwerf en zijn collega Kees Botman van BUOG hebben het concept bedacht.

Het wordt de eerste grote theatervoorstelling van de culturele gemeente Coevorden, die volgend jaar juli wordt afgetrapt.

Macbeth in het Drents

Gisteravond kregen geïnteresseerden uit de hele gemeente tijdens de bijeenkomst in Noord-Sleen tekst en uitleg. "Schrijfster Jannie Boerema heeft Macbeth van Shakespeare naar het Drents vertaald. Dat willen we samenbrengen met het verhaal over de boortoren", zegt Stellingwerf. "Het wordt dus ook geen Shakespeare, want daarvoor kunnen mensen al naar Diever."

De voorstelling wordt gespeeld in het Drents. De Friese theaterorganisatie BUOG (Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen, red.) maakt al twintig jaar locatietheater in de noordelijke provincies. Vorig jaar waren de mannen verantwoordelijk voor de voorstelling Jumping Jack op het TT Circuit in Assen.

Boorlocatie NAM

"Wij zoeken altijd naar gekke plekken", zegt Stellingwerf. Behalve op het circuit maakte BUOG eerder voorstellingen op het water in Groningen en Friesland, maar ook onder een Fries aquaduct. De mannen en de gemeente Coevorden zijn voor Woeste Gronden met de NAM in gesprek over het voormalige gasveld Sleen 4, dat op dit moment ontmanteld wordt. Het is vlakbij de plek waar het drama met de boortoren zich in 1965 voltrok.

De bezoekers van de infoavond konden zich ook ter plekke aanmelden (Rechten: RTV Drenthe/Annemiek Meijer)

De première is over een jaar, op 8 september 2021. Stellingwerf en Botman hebben als doel dat het stuk ongeveer tien keer wordt opgevoerd, telkens voor een publiek van 500 mensen. "Vanwege corona bouwen we geen tribune. Het idee is dat we op hoogte spelen en dat het publiek verspreid zit op bankjes met afstand van elkaar." Ook het repeteren gebeurt in kleine groepen om alles 'coronaproof' te houden.

Samen met inwoners en verenigingen

Het is de bedoeling dat vier of vijf professionele acteurs gaan samenwerken met zo'n vijftien amateurtoneelspelers en daarnaast een groep figuranten. In totaal zo'n zestig spelers, vat Stellingwerf samen.

Verder zoekt BUOG de samenwerking met verenigingen uit de gemeente Coevorden, omdat de makers ook op zoek zijn naar muzikanten, zangers en zangeressen. "We denken aan muziek uit 1965, fanfaremuziek, koormuziek, van alles wat. Op het terrein willen we een soort festivalsfeer creëren. als het publiek aankomt is er al muziek en ook na afloop is er een nazitprogramma."

Eén ding staat wat betreft de makers en de gemeente Coevorden vast: het moet één groot spektakel worden. "We willen iets maken waar we het jaren later met z'n allen nog over hebben."

Website

Tegelijkertijd met de informatieavond over Woeste Gronden presenteerde projectleider Roelie Lubbers de website cultureelcoevorden.nl van de culturele gemeente Coevorden. Op die site zijn alle projecten te zien die al bekend zijn en kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor het theaterstuk in 't Haantje. Volgende maand worden de audities gehouden.