Assenaren voor de rechter voor witwassen drugsgeld en criminele drugslijn

De politie vond in 2018 80.000 euro in een auto (Rechten: Politie)

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) verdienden de mannen geld met drugshandel in Duitsland. De omzet werd omgezet in cryptomunten. Cryptogeld is een digitale munteenheid, dat een alternatief is voor de reguliere geldsoorten. Cryptogeld is moeilijk traceerbaar en geliefd bij criminelen, om te gebruiken voor duistere transacties als drugs en wapens.

80.000 euro in verborgen ruimte

De politie hield in mei 2018 twee van hen aan. De mannen (33 en 28 jaar) reden in een auto vanaf de A28 Assen binnen. Beiden kwamen net terug van een rit uit Duitsland. Tijdens de doorzoeking van de auto van de 33-jarige vonden de agenten in een verborgen ruimte 80.000 euro. Het geld en de auto werden in beslag genomen.

Meld Misdaad Anoniem

De derde verdachte werd in augustus 2018 aangehouden. Eind 2017 kwamen via Meld Misdaad Anoniem al tips binnen over één van de 33-jarige Assenaren die zich bezig zou houden met drugshandel in Duitsland.

Hij had een autozaak in Assen in luxe auto's en reed regelmatig in een duurdere wagen naar Duitsland om de opbrengst van de drugshandel op te halen. Dit geld werd vervolgens omgezet in cryptomunten.

Twee ton aan cryptogeld

De autozaak van de man in Assen bleek geen voorraad te hebben. Vlak na zijn aanhouding werd bij hem ruim twee ton aan cryptomunten in beslag genomen. Daarnaast werd beslag gelegd op vijf auto's, waarvan één sporen had van een verwijderde verborgen ruimte.

De aanpak van de georganiseerde criminaliteit is voor het OM een landelijke prioriteit. Vaak wordt het illegaal verdiend geld witgewassen en gebruikt in legale branches als horeca en vastgoed.

Ondermijning

Die vermenging van de boven- en onderwereld wordt gezien als ondermijning. Dit is volgens het OM een complex probleem dat deels zichtbaar en grotendeels onzichtbaar is. De rechtbank trekt twee dagen uit voor deze zaak. Vandaag wordt het politieonderzoek onder de loep genomen en de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. Morgen volgen de eisen van het OM en het standpunt van de verdediging.

