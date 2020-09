René Karst na nieuwe brand: 'Wereld is een beetje ziek'

In mei zag hij al eens zijn Mercedes in vlammen opgaan en vannacht werd zanger René Karst het slachtoffer van een nog ingrijpender brand. Deze keer werden zijn Audi en de Renault van zijn dochter verwoest. Bovendien liep ook zijn woning schade op.

Karst werd midden in de nacht uit zijn slaap gehaald door het alarm van zijn Audi. "Al kon ik het geluid eerst niet thuisbrengen", vertelt de zanger. "Ik heb deze auto nog niet zo heel lang en wist niet hoe het alarm klonk. Ik dacht eigenlijk dat het wekkeralarm ging. Mijn vrouw was ook wakker en moest plassen en is toch maar even gaan kijken. 'Kom er maar snel uit, de auto staat weer in brand', riep ze toen."

Gitaar mee

Met zijn vrouw, dochter en hond verliet Karst zijn woning. "En ik heb voor de zekerheid m'n gitaar nog meegenomen, want ik moet deze week optreden. Je weet natuurlijk nooit hoe groot zo'n brand wordt", verklaart Karst. "Naast mijn auto vatte ook de auto van mijn dochter vlam. Zij had gisteren haar auto nog afgetankt, dus die zat lekker vol benzine. En toen sloegen de vlammen ook nog over naar de praktijk van mijn vrouw."

De twee auto's kunnen als verloren worden beschouwd, zegt Karst. "Daarnaast heeft het gedeelte van het huis, waarin de praktijk zit, flinke schade opgelopen. De dakgoot is volledig weg en alle ramen zijn gesprongen. Door het blussen hebben we bovendien te maken met waterschade." De praktijk van zijn vrouw is voorlopig dicht. "Maar gelukkig bieden verschillende collega's vervangende ruimte aan, zodat ze toch verder kan. Dat is fijn, want ik ben op dit moment even geen kostwinner in ons huishouden."

'Wereld is een beetje ziek'

Karst denkt na de nieuwe brand niet dat iemand het op hem gemunt heeft. "Ik zou niet weten wie dit mij zou willen aandoen, ik heb geen schulden of problemen. Of het zou misschien afgunst moeten zijn. Ik denk echt dat dit het werk is van de pyromaan die de laatste tijd vaker actief is in Hoogeveen. Bij mijn huis heeft hij schijnbaar de perfecte plek gevonden om een auto in brand te steken. De wereld is helaas een beetje ziek."

De politie heeft bij de eerste brand verder geen onderzoek kunnen doen wegens onderbezetting" René Karst

Op 20 mei zag Karst zijn Mercedes al in vlammen opgaan. Die zaak is nog altijd niet opgelost. "Sterker nog, de politie heeft toen verder geen onderzoek kunnen doen omdat ze last hadden van onderbezetting. Dat heb ik met open mond aangehoord. Ik zei tegen de politieagent: 'Dit kan toch niet waar zijn?' Maar het was echt zo. Deze keer gaan ze wel onderzoek doen. Waarschijnlijk denken ze ook dat het geen toeval kan zijn."

Betonnen muur

Neemt Karst voorzorgsmaatregelen nu in totaal drie auto's zijn verwoest? "Ik heb best wel een grote tuin achter het huis, maar daar zit een grote betonnen muur omheen. Als ik daar mijn auto wil parkeren, moet ik eerst een stuk van die muur afbreken. Ik ga er maar eens even over nadenken."

