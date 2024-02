Koopwoning in Drenthe vorig jaar een stuk goedkoper

De huizenprijzen in Drenthe zijn vorig jaar gemiddeld sterk gedaald. In de gemeente Tynaarlo daalden de prijzen van een koopwoning het meeste met gemiddeld 9 procent.

Een woning kostte daar in 2023 gemiddeld 442.000 euro. In 2022 lag dat gemiddelde nog rond de 486.000 euro.

De daling past binnen de landelijke cijfers van het het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat concludeerde dat de gemiddelde prijs van een koopwoning in 2023 lager lag dan in 2022: 416.000 euro tegenover 429.000 euro.

Midden-Drenthe goedkoper, maar ook kleine stijgers

Tynaarlo is niet de enige grote daler van de provincie. Midden-Drenthe bezet de tweede plek met een prijsdaling van 8,8 procent. Plek drie is voor de gemeente De Wolden, daar dalen de prijzen met bijna 5 procent.

Wat daarnaast uit de cijfers van het CBS blijkt, is dat het wonen in de zuidoosthoek van Drenthe duurder is geworden. Coevorden is de grootste stijger binnen de provinciegrenzen met een gemiddelde stijging van 2,8 procent. Daar steeg de prijs van een koopwoning met ongeveer 10.000 euro.

In Emmen betaalde je vorig jaar om en nabij de 297.000 euro voor een eigen huis, in 2022 was dat 295.000 euro. Naast Emmen en Coevorden stegen de prijzen in Aa en Hunze en Assen ook licht.

Landelijke koplopers

De grootste daler vinden we in het midden van het land. Wilde je naar de gemeente Eemnes verhuizen, dan had je dat beter vorig jaar kunnen doen dan in 2022. Een woning was daar vorig jaar 24,1 procent goedkoper dan in 2022.

In de gemeente Zoeterwoude schoten de woningprijzen daarentegen hard de lucht in. Daar was je vorig jaar bijna 100.000 euro duurder uit dan in 2022.