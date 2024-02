Supermarkteigenaar hoort vonnis voor ombrengen van liefdesrivaal

Ze beschouwden elkaar als broeders. Maar toen ze verliefd werden op dezelfde vrouw werden ze liefdesrivalen. Een supermarkteigenaar in Hoogeveen stond onlangs voor de rechter omdat hij zijn vroegere maatje - een jonge vader uit Enschede - om het leven zou hebben gebracht en zijn lichaam in het kanaal Almelo-De Haandrik hebben gedumpt.

Nadat er zestien jaar celstraf tegen hem was geëist, hoort hij vandaag het vonnis.

Justitie was in het dossier Vlinder, de codenaam voor het rechercheonderzoek naar het geweldsmisdrijf, heel duidelijk over het motief: het zou gaan om een crime passionel. Dat schrijft RTV Oost

Tunnelvisie

Maar wat betreft Umut Ural, de bekende strafpleiter die de supermarkteigenaar bijstaat, is het nog lang geen uitgemaakte zaak. 'Zonder motief geen moord', was de rode draad in zijn pleidooi in deze zaak. En ja, zijn cliënt had een motief. Maar er waren nog veel meer mensen die het slachtoffer liever dood dan levend zagen.

Volgens Ural heeft het rechercheteam dan ook een aantal belangrijke zaken over het hoofd gezien en zich vooral laten leiden door tunnelvisie.

Winkelcentrum De Weide

In deze zaak draait het om Jihad Jafo uit Enschede, die januari 2022 maandenlang van de aardbodem was verdwenen. Waarna maanden later zijn stoffelijk overschot werd teruggevonden in het kanaal ter hoogte van Bruchterveld, verpakt in een deken en plastic en verzwaard met het 17 kilo zware statief van een brandslanghaspel.

Het spoor leidde vervolgens naar de 47-jarige Hamid S. uit Den Ham, die een halal-supermarktje heeft in winkelcentrum De Weide in Hoogeveen. Hij was de laatste die Jafo voor het laatst levend had gezien. Het slachtoffer bleek door het hoofd geschoten.

Gezien de werkwijze leek er aanvankelijk sprake van een afrekening in het criminele circuit, maar later bleek dat er ook nog iets anders speelde. Beiden waren verliefd op dezelfde vrouw, de echtgenote van Jafo.

Het was deze Hamid die zich over haar had ontfermd toen Jafo op een bepaald moment wegens drugsbezit in een Duitse gevangenis zat. Nadat hij op vrije voeten was gekomen, was Jafo teruggegaan naar zijn partner.