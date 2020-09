Wordt damhert Floris verkozen tot Dier van het Jaar?

Zijn geliefde dier zorgde afgelopen voorjaar namelijk voor grote bekendheid omdat er een regenton vast kwam te zitten in zijn gewei. Het incident leidt ertoe dat het hert genomineerd is voor de verkiezing van Dier van het Jaar van Kidsweek.

Cheque van 1000 euro

Floris is samen met drie oehoe-kuikens, een minivarken en een reuzenpandababy kandidaat. ''We wisten helemaal niet van het bestaan van deze verkiezing'', vertellen de eigenaren van het beest. ''Maar we zouden het natuurlijk erg leuk vinden als hij wint. Want naast een bosje bloemen en een beker, mogen we ook een cheque ter waarde van 1000 euro weggeven aan een goed doel.''

Hilbert Bouwmeester heeft daarom het Nationale Park de Hoge Veluwe gekozen voor de donatie. ''Want daar lopen ook herten rond.''

Damhert Floris (Rechten: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis)

Niet zielig

Ondanks de opschudding waar damhert Floris voor zorgde, was het ongelukkig gevalletje met de regenton niet zielig voor het dier. ''Hij had er geen last van, de regenton is op natuurlijke wijze ook weer losgekomen van zijn gewei'', zegt het stel. Er staat inmiddels gewoon weer een nieuwe ton op de plek. ''Maar we gaan ervan uit dat het niet nog een keer gebeurt.''

Stemmen op damhert Floris kan nog altijd. De winnaar van de verkiezing wordt op zondag 4 oktober bekend gemaakt in dierenpark Apenheul.

Floris begin dit jaar met de regenton in zijn gewei:

Lees ook: