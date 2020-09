Stelling: Gouden Koets moet niet meer terugkeren

De Gouden Koets speelt sowieso volgend jaar geen rol op Prinsjesdag. Na een uitvoerige restauratie komt het rijtuig dan tijdelijk in het Amsterdam Museum te staan. Het museum krijgt de koets in bruikleen voor de expositie 'Gouden Koets - Geschenk van Amsterdam'.

Maar daar blijft het mogelijk niet bij. Over het gebruik van de koets op Prinsjesdag is discussie omdat op een zijpaneel een koloniaal tafereel te zien is. De gewraakte afbeelding is op de linkerkant als 'Hulde van de Koloniën' aangebracht, met een onder meer knielende zwarte man namens Suriname en de Antillen.

In 2015 reed het rijtuig voorlopig voor het laatst door de straten van Den Haag omdat na 117 jaar een grondige opknapbeurt hard nodig was. Die restauratie loopt nog steeds. Bij die voorlopig laatste rit werd al tegen het gebruik gedemonstreerd. Sindsdien maakte koning Willem-Alexander op deze dag gebruik van de Glazen Koets.

Wat is jouw mening? Is de afbeelding op de koets racistisch en een verheerlijking van het koloniale verleden? Of is het rijtuig een nationaal symbool dat hoort bij een traditie die behouden moet blijven?