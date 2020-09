Clublied FC Emmen kun je nu 'meezingen' in gebarentaal

"Het voordeel van gebarentaal is dat je kunt zingen zonder geluid", vertelt Jelle Kamstra. Hij is doof en communiceert daarom via gebarentaal. "Zo ontstaat er toch een sfeer in het stadion."

Hij en de andere leerlingen van Kentalis hopen dat zo veel mogelijk supporters met hem mee gebaren tijdens de wedstrijd tegen VVV Venlo, aanstaande zondag. "Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als we met zijn allen die sfeer kunnen maken", legt hij uit.

Vlinder

Het gebaar voor 'FC Emmen' is een vlinder. "Dat is niet zomaar een fantasie of door mij bedacht", verduidelijkt Kamstra. "Gebarentaal heeft een eigen grammatica. Voor 'Emmen' gebaarden we vroeger een dier. Maar het dierenpark is bekend geworden door de vlindertuin, vandaar dat dat gebaar later is veranderd in een vlinder."

Erkenning

Gebarentaal werd dit jaar veel bekender door de optredens van gebarentolk Irma Sluis tijdens de corona-persconferenties. Mensen spraken zelfs van het 'Irma-effect', toen er veel interesse bleek voor de opleiding tot gebarentolk.

"Dat is natuurlijk heel fijn", vertelt Kamstra. "In Nederland is er wat betreft tolken ook veel geregeld." Toch vindt hij het vreemd dat de taal nog steeds niet wettelijk is erkend. "De Friese taal is wel erkend, maar die van ons niet. Dat blijf ik heel raar vinden."