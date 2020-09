Buslading kritiek op aanpak Hoofdweg in Eelde: 'Hoofdpijnweg'

De wethouder zal met haar verkeersambtenaren terug moeten naar de bewoners voor overleg over alle pijnpunten. Om nog te redden wat er te redden valt. Doet ze dat niet, dan zal een motie haar dwingen.

Motie in de lucht

Want die motie, die hangt in de lucht, zo bleek gisteravond in de raad van Tynaarlo. Al eerder moest de gemeente in opdracht van de raad terug naar de tekentafel. Aanleiding was een reeks klachten van bewoners over de 'levensgevaarlijke situatie' die de aanpak van de weg volgens hen oplevert. Maar naar de aanwonenden, zo'n veertig gezinnen in totaal, is het afgelopen half jaar weer niet geluisterd, zo is de conclusie.

De Hoofdweg, niet langer dan 1,7 kilometer, wordt flink aangepakt. Vooral omdat hier volgens een verkiezing het slechtste fietspad van Drenthe ligt. De gemeente wou dat graag aanpakken en trekt gelijk het oude riool eruit. Ondertussen komen er ook nieuwe bushaltes en fietsstallingen. Want de Hoofdweg wordt ineens ook de snelle busroute voor een grote, lange harmonicabus richting de stad Groningen.

Schrikbeeld

Zesduizend verkeersbewegingen zijn er per dag op de Hoofdweg in Eelde. En zeker duizend fietsers gaan er elke dag langs. De 'betonbak' voor autoverkeer is straks na de reconstructie zes meter breed. Net genoeg om te voorkomen dat passerende vrachtwagens en bussen elkaar net niet met de spiegel raken. De rest van de ruimte is nodig voor het nieuwe hoger liggende fietspad ernaast. Dat wordt twee meter breed, inclusief de brede trottoirbanden. En dan komt er nog een voetpad naast, niet breder dan één meter twintig, en op sommige knelpunten maar negentig centimeter.

"Je kunt erop wachten dat dit ongelukken geeft: drie kliko's die elke veertien dagen bij de weg staan, op de stoep, snelle elektrische fietsen op het fietspad. Een heerlijke situatie", luidde het cynisch.

Voor bewoners van de Hoofdweg is het plan 'een schrikbeeld'. "Verkeerstechnisch wordt dit een drama", roepen ze in koor. Zeker als de maximumsnelheid van 50 kilometer niet naar 30 kilometer gaat. Maar een actiegroep van bewoners uit Eelde kan praten als Brugman, zo zeggen ze, de gemeente weigert halsstarrig te luisteren. Dat maakten ze gisteravond de gemeenteraad ook nog een driedubbel duidelijk met drie insprekers.

"Of er heerst een spontane, lokale pandemie van geheugenverlies in de raad. Of er is iets faliekant mis met het geheugen van de politici. " Boze Hoofdweg-bewoner De Weerd

Buurtbewoner De Weerd: "Ik heb de verkiezingsprogramma's er nog eens op nageplozen. De inbreng van bewoners staat voorop, lees ik overal. De gemeente is dienend. Hoe is het dan mogelijk dat er zoveel weerstand is tegen de plannen voor Hoofdweg. Als je zoveel aan samenwerking hecht, dan heb je toch gefaald. Óf er heerst hier een lokale pandemie aan geheugenverlies in de raad. Óf er is iets faliekant mis met het geheugen van de lokale politiek. Dit is moment om te laten zien dat u betrouwbaar bent als raad. "

Boom in eigen tuin

Ook een Actiegroep Hoofdweg Eelde bemoeide zich de afgelopen maanden nadrukkelijk tegen het plan aan. Ze vinden de situatie onveilig met alle drukte op de Hoofdweg van grote bussen, vrachtwagens, auto's, fietsers en voetgangers bovenop elkaar. En eisen minstens dat de snelheid van 50 naar 30 kilometer gaat. Ook balen ze ervan dat mogelijke oplossingen 'bij hen de voortuin in gedrukt wordt'.

Dat geldt ook voor de compensatie van de kap van zes oude eiken. Die moeten weg, om het fietspad ruim baan te geven. "Dan mogen we zelf, op kosten van de gemeente, een boompje planten in onze eigen tuin. Om toch het groen te compenseren. Maar dat geeft een totaal ander beeld. Maar wij willen die eiken houden, die passen bij het groene en dorpse beeld van Eelde. Maar meer dan veertig woningeigenaren worden compleet genegeerd. Dat is schande."

Geen schoonheidsprijs

De klaagzang valt bij bijna alle raadsfracties van Tynaarlo in vruchtbare aarde. De partijen snappen stuk voor stuk niet dat de wethouder na negen maanden extra gepuzzel op het plan, niet meer draagvlak kan vinden. Volgens Leefbaar Tynaarlo kan iedereen het er over eens zijn. "Dit verdient geen schoonheidsprijs! D'r is heel veel boosheid en frustratie. Vooral over het proces. Dit moet echt beter. We kijken het college erop aan, maar ook onszelf. Hier is het echt niet goed gegaan", vindt. Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo.

Alle fracties verwachten van het college dat ze alsnog met de bewoners in gesprek gaat. Een groot deel (behalve CDA en CU) willen weten waarom een snelheid van 30 kilometer op de Hoofdweg niet kan, waarom de zes oude eiken per se weg moeten en of het verhoogde fietspad toch niet op gelijke hoogte met de weg kan liggen.

Trillingen elektrische bus

En alsof er al niet genoeg gedoe is. Er is na dit weekend nog een extra punt van zorg bijgekomen voor de bewoners en raadsleden. De trillingen die de zware elektrische bussen dreigen te geven bij aanliggende huizen, daar willen ze meer over weten.

Uit het nieuws hadden ze opgepikt dat er in Groningen huizen trillen, zodra de elektrische bus passeert. Dat komt door de zware accu's. Als de bus op een weg rijdt die niet lekker glad is, komt er 'getril en gedonder' van, zo zou onderzoek hebben uitgewezen. En uitgerekend op de Hoofdweg, dat dus een busroute wordt, komen straks verkeersbobbels, om het verkeer wat te remmen bij oversteekplaatsen.

Verkeerstechnische excuses

Na de buslading aan kritiek, haalde wethouder Hanneke Wiersema (CDA) allerlei verkeerstechnische excuses van stal, om aan te geven waarom bepaalde zaken die bewoners willen domweg niet kunnen. Zo kan 30 kilometer niet, omdat de Hoofdweg een belangrijke gebiedsontsluitingweg. Zodra het daar 30 kilometer wordt, dreigt er sluipverkeer door aanliggende wijken, en dat maakt het voor die buurten gevaarlijk.

En wordt het toch een 30 kilometer weg, dan komt er geen apart fietspad. Want 'volgens de verkeersregeltjes hoort dat niet', stelde Wiersema. En om die veilige fietsroute, daar is het allemaal per slot van rekening om begonnen. Dat fietspad moet beter. Maar waar die verkeersregels dan precies staan en wie ze heeft voorgeschreven, dat moet ze nog uitzoeken.

Mislopen geld provincie

Wordt vervolgd dus. Maar dat moet niet te lang duren. Aanbesteding van de reconstructie van de Hoofdweg in Eelde moet nog dit jaar.

Anders dreigt Tynaarlo een fikse financiële bijdrage van de provincie mis te lopen. Via de provincie komt namelijk 325.000 euro voor verbetering van de weg. Daarvoor is vorig jaar al uitstel aangevraagd. En of dat een tweede keer ook lukt, dat durft burgemeester Marcel Thijsen al niet eens te proberen.

Lees ook: