Tientallen auto's in beslag genomen bij inval Belastingdienst bij autobedrijf in Hoogeveen

De inval werd gedaan in samenwerking met de politie. "Dat is in verband met de veiligheid van de medewerkers van de Belastingdienst. Dat komt vaker voor", laat woordvoerder Remco Rous van de Belastingdienst weten. De inval was bij autobedrijf Klok & Smit in Hoogeveen. Het pand werd tijdens de inval met linten afgezet.

De inval komt voort uit een lopend onderzoek. In november 2017 deed de FIOD een inval bij hetzelfde Hoogeveense autobedrijf. De 50-jarige autohandelaar uit Noordscheschut moest uiteindelijk voor criminele autohandel 59 maanden de cel in. Zijn 41-jarige compagnon uit Zuidwolde kreeg 47 maanden opgelegd. De rechter vond leidinggeven aan een criminele organisatie, witwassen, vervalsen van documenten en verboden wapenbezit bewezen. Beide mannen zijn in hoger beroep gegaan.

Miljoenen euro's

Volgens de rechter misleidden de mannen met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij op onterechte wijze miljoenen euro's winst maakten. Zij kochten auto's van Nederlandse leasemaatschappijen op om deze vervolgens door te verkopen. Dit mag binnen Europa zonder dat daarvoor btw af hoeft te worden gedragen. Maar dan moet het kopende bedrijf in dat land wel btw afdragen.

Het autobedrijf verkocht aan tientallen zogenaamde autobedrijven in West-Europa. Maar in werkelijkheid waren dit geen echte bedrijven maar katvangers. De auto's gingen stuk voor stuk naar Berlijn en werden doorverkocht zonder dat btw werd afgedragen. Dat wisten de autohandelaren in Hoogeveen en zij speelden hier volgens de rechter een actieve rol in. De mannen beweerden dat ze altijd te goeder trouw te hebben gehandeld.

De inval van vandaag bij het bedrijf kwam naar voren vanwege een openstaande belastingschuld.

