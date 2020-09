OM wil 2,3 miljoen ‘witwasgeld’ verhalen op man uit Assen

Drie mannen uit Assen, 2 mannen van 33 jaar en een man van 28 jaar, worden ervan verdacht dat zij geld dat in Duitsland met drugshandel werd verdiend naar Nederland brachten. Dit gebeurde met de auto in ongeveer 8 verschillende ritten.

80.000 euro verstopt

In mei 2018 werden twee verdachten (33 en 28 jaar) op een afrit van de A28 bij Assen aan de kant gezet. De agenten vonden 80.000 euro verstopt in een verborgen ruime in de auto.

De wagen was van de 33-jarige verdachte. Hij was al langere tijd bij de politie in het vizier. Over hem waren anonieme tips binnengekomen over drugshandel in Duitsland. De man had een autobedrijf in Assen. De voorraad van dat bedrijf was op dat moment leeg.

Twee ton aan cryptogeld

"Ik handel in auto's en wilde met dat geld een auto in Duitsland kopen. Omdat dat niet doorging heb ik het geld weer mee teruggenomen naar Nederland", verklaarde de man eerder.

Hij verstopte het geld in een ruimte, om geen gedoe te krijgen bij de grens. "Dan ben je zo weer een uur of drie verder", zei de man destijds. De twee ton aan cryptogeld dat bij de man werd aangetroffen was volgens hem legaal. "Toen het zo'n rage was heb ik van eigen geld cryptomunten gekocht en daarmee verdiend.''

De man verscheen niet op de zitting. Hij kampt met verkoudheidsklachten en blijft bij wat hij bij de politie heeft verklaard. De overige twee verschenen wel.

