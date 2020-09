Rioolwater wordt nu overal getest op corona-virusdeeltjes

Bij Zoek het uit! kwam er een vraag binnen over deze specifieke methode van testen, namelijk: Waarom wordt het rioolwater in Emmen niet gecontroleerd op virusdeeltjes?

De redactie ging op onderzoek uit, en kwam de terecht bij professor doctor Ana Maria de Roda Husman, hoofd van de afdeling milieu van het centrum voor infectieziektebestrijding bij het RIVM.

'Heel Nederland is nu gedekt'

"Het klopt dat we een hele poos op maar een paar plekken in Drenthe hebben getest. Maar er is goed nieuws: we zijn net van slechts een paar locaties, naar álle locaties in Nederland gegaan!"

Het RIVM test al sinds 1 april iedere week het rioolwater op 29 locaties in Nederland. Omgerekend komt dit neer op een kwart van de Nederlandse bevolking. Vanaf vandaag is er dus een landelijke dekking wat betreft het testen van rioolwater.

Snel het virus opsporen

"Door alle rioolwaterzuiveringsinstallaties dagelijks te monitoren kunnen we op regionaal en lokaal niveau oplevingen van het virus vroegtijdig opsporen, zelfs voordat mensen klachten krijgen", zei minister Hugo de Jonge eerder al. "De informatie uit het rioolwater is een mooie aanvulling aan het dashboard, omdat we hiermee anoniem, snel en op grote schaal het virus kunnen opsporen."

De locaties waar De Roda Husman over spreekt, zijn de verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties binnen de veiligheidsregio's. "Wij krijgen van de waterschappen monsters van het rioolwater. Daardoor weten we uit welk gebied dat specifieke monster komt. Dat onderzoeken we dan op virusdeeltjes, en via genetisch onderzoek kunnen we heel nauwkeurig zien om welk virus het gaat. Op die manier weten we op welke plekken het virus overgedragen wordt."

Virusdeeltjes in Assen en Echten

Op het dashboard van de Rijksoverheid worden de resultaten van deze riooltesten gepubliceerd. Hierop is te zien dat in Drenthe momenteel op twee locaties het virus is gevonden in het rioolwater, namelijk in Echten en in grotere mate in Assen. De Roda Husman: "Dat klopt, op die plekken hebben we virusdeeltjes aangetroffen. De komende weken gaan we uitzoeken wat dat precies betekent, en hoe we daarop kunnen anticiperen."

Om terug te komen op de ingestuurde vraag van Zoek het uit!: sinds kort wordt dus ook in Emmen het rioolwater gecontroleerd op virusdeeltjes.

Hoe gaat het in zijn werk?

Eerder gingen we in Sleen al eens kijken hoe het nemen van de monsters uit het riool in zijn werk gaat. Bekijk hieronder de reportage die we maakten:

Zoek het uit!

Heb je nou thuis ook een vraag? Stuur deze dan in naar Zoek het uit!

Lees ook: