Midden-Drenthe verlaagt afvalstoffenheffing met 30 euro

Een eenpersoonshuishouden betaalt nu nog ruim 192 euro per jaar aan afvalstoffenheffing, dat wordt in 2021 dus een dikke 160 euro. "Inwoners van Midden-Drenthe zijn netter en beter gaan inzamelen, vooral PMD-afval", licht wethouder financiën Jan Schipper toe. Ook leveren nieuwe afspraken met inzamelaar Remondis een voordeel op, de kosten worden lager. "We hebben zelfs nog een reserve en mogen er geen winst mee maken, vandaar dat het bedrag omlaag kan."

Moeilijk begroten

Inkomsten uit de afvalstoffenheffing mogen niet gebruikt worden voor andere uitgaven. Gaten in de begroting kunnen er dus niet mee worden gedicht. Die gaten zijn er wel blijkt uit een perspectiefbrief van het college, waarin vooruit wordt geblikt op de uitgaven van volgend jaar.

De coronacrisis maakt het voor de gemeente onmogelijk een goede inschatting te maken over de financiële situatie. Wel is duidelijk dat er meer geld wordt uitgegeven, dan dat er binnenkomt. Als de gemeenteraad een sluitende begroting wil hebben, kan er gekeken worden naar bezuinigingen of moeten de inkomsten verhoogd worden.

Voor dat laatste kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de de onroerendezaakbelasting (ozb). "Eerlijk gezegd willen we als college die afweging nog niet maken, omdat het haaks staat op wat partijen hebben afgesproken." De ozb in Midden-Drenthe stijgt komend jaar zoals gebruikelijk volgens indexering, komend jaar is dat 1,6 procent. De kosten voor rioolrechten wijzigen niet.

ICT-project

Komend jaar worden er in Midden-Drenthe tonnen uitgegeven aan ICT en dienstverlening. Bij de gemeenteraad bestaat al lange tijd onvrede over de manier waarop informatie beschikbaar is op bijvoorbeeld de gemeentewebsite. Midden-Drenthe gaat daarom de aankomende tijd fors investeren in dienstverlening en ICT. "Een gedeelte is bestemd voor het raadsinformatiesysteem, maar er komen ook andere pakketten. Zowel software als hardware is aan vervanging toe", zegt Schipper. "Tien jaar geleden liepen we voorop, nu is het een beetje achterhaald."

Zoals bijna iedere gemeente, vormt het sociaal domein een flinke kostenpost op de begroting. Als de gemeente niet ingrijpt, stijgen de kosten met 750.000 euro, met name op jeugdzorg en Wmo. Met het aanstellen van een praktijkondersteuner bij huisartsen wordt geprobeerd de kosten omlaag te brengen.

Verder wordt er geld vrijgemaakt voor het aanpakken van onveilige bomen en de eikenprocessierups en wordt er geld opzij gezet voor investeringen in schoolgebouwen.

