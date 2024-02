COA krijgt meer tijd om aantal asielzoekers Ter Apel te verlagen

Niet vandaag, maar morgen om middernacht moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het aantal asielzoekers in Ter Apel hebben teruggebracht. Dat is volgens het COA afgesproken met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt.

Er ontstond verwarring over wanneer het COA precies moet voldoen aan de rechtelijke uitspraak. De rechter bepaalde vorige maand dat het COA vier weken de tijd kreeg om het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder de 2.000 te krijgen, op straffe van een dwangsom van 15.000 euro voor iedere dag dat dat niet lukt.