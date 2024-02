Wat is het verhaal achter de Drentse vlag? Drie jonge kunstmakers zochten het uit

Hét symbool van Drenthe: de Drentse vlag. Wat is de reden dat mensen de rood-witte doek zo hoog in de mast hangen? Dat was wat drie jonge kunstmakers zichzelf afvroegen. Okki Poortvliet, Vera Vos en Hans van der Werf toerden de hele provincie door, op zoek naar de verhalen achter de vlag. Dit leverde het drietal een documentaire op vol bijzondere gesprekken.

"We gaan direct aanbellen als we een Drentse vlag in de tuin zien, maar eerst wel zonder camera hoor", lacht Poortvliet. Om niet direct mensen af te schrikken wordt de camera eerst in de auto achtergelaten. "Eigenlijk levert het direct al een praatje op als we vertellen dat we komen voor de Drentse vlag." Bij de meeste mensen wordt het drietal direct in huis uitgenodigd en komt een gesprek van de grond.

Bijzondere verhalen

In 2022 is het drietal begonnen met het maken van de documentaire. Nadat ze 50 mensen hadden gesproken, waren er genoeg verhalen binnengehaald om een korte film van te maken. "In totaal komen er 15 mensen voor in de documentaire, maar we hebben er veel meer gesproken", vertelt Poortvliet. "Het is niet zo dat iedereen een bijzonder verhaal heeft, sommige mensen hebben de vlag bijvoorbeeld van de buurman gekregen en daarom opgehangen."

De verhalen variëren van jong tot oud en de vlaggen hangen niet alleen in de mast. "We hebben kinderen de vlag laten stoepkrijten, spraken een man die de Drentse vlag had getatoeëerd en raakten met iemand aan de praat die de vlag op zijn raceauto had staan", aldus Poortvliet. En dat alles bereikten ze door 'gewoon' aan te bellen.

'Ik mis Drenthe'

De drie filmmakers zijn opgegroeid in Drenthe, maar vanwege hun studie uit de provincie vertrokken. "Door weg te gaan besef je veel beter wat Drenthe nou is en wat je mist", legt Poortvliet uit. Voor haar gevoel wordt Drenthe gezien als de 'suffige' boeren-provincie, die vaak vergeten wordt. De filmmaker heeft gemerkt dat dat één van de redenen is waarom mensen een Drentse vlag ophangen.

"Mensen willen heel graag hun trots laten zien." Maar ook het gebruik van de Drentse taal wordt minder, heeft Poortvliet opgemerkt. "Alles vernederlandst en ik denk dat het ophangen van die vlag ook als een soort tegenbeweging voelt."

Emotioneel

Het verhaal dat Poortvliet het meest is bijgebleven, was met molenaar Ricardo uit Dalen. "Hij kon met zo veel emotie vertellen over zijn werk in de molen en zijn gevoel voor Drenthe. Dan ben je in de auto terug naar huis toch even trots dat je dat hebt kunnen vastleggen", vertelt Poortvliet.

Het drietal heeft door het maken van de documentaire niet alleen een beter beeld gekregen van de Drent, maar is de provincie meer gaan waarderen. "Als ik een huis koop met een mast in de tuin, dan hang ik daar natuurlijk direct een Drentse vlag aan", lacht Poortvliet.