Miljoenenverlies FrieslandCampina: 'Teleurstellend, dit valt tegen'

Zuivelproducent FrieslandCampina heeft over het afgelopen jaar een miljoenenverlies geleden. Het concern verloor 149 miljoen euro. "We leven nou eenmaal in een ingewikkeld tijdperk met de oorlog in Oekraïne en hoge inflatie, dus we moeten wennen aan een nieuw evenwicht", zegt Dirk Bruins, melkveehouder, voorzitter van LTO Noord en zelf lid van de coöperatie FrieslandCampina.

Minder investeren

Het miljoenenverlies heeft een 'directe impact op het boerenerf', stelt Bruins. "De afgelopen jaren kampten we al vaker met beperktere winstuitkeringen, dat zorgt ervoor dat de veeboer minder kan investeren." Concreet komt dat erop neer dat het voor boeren moeilijker wordt om bijvoorbeeld een nieuwe trekker of melkrobot te kopen.

Zorgen nog niet voorbij

Ondanks dat de zuivelproducent vorig jaar een flinke reorganisatie van 136 miljoen euro is gestart, verwacht FrieslandCampina dat 2024 opnieuw een zwaar jaar zal worden. Door de ingreep zullen wereldwijd 1.800 van de 22.000 banen bij het zuivelconcern verdwijnen. De zwaarste klap is voor ons land. Hier verdwijnen 900 banen.

'Vertrouwen in toekomst'

Bruins blijft positief gestemd, ook al gaat het op dit moment 'minder' met de grootste zuivelfabrikant van Nederland. "Ik heb er vertrouwen in. Melk is een prachtig product en maakt deel uit van ons voedingspatroon. Wij hebben er de infrastructuur voor, hier is het van hoogwaardige kwaliteit. Het is niet voor niets dat de vraag naar babyvoeding in China zo groot is", zegt hij.