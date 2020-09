Grapperhaus over arrestaties boeren in Wijster: 'Gekozen voor andere koers'

In totaal verrichtte de politie 62 aanhoudingen bij afvalverwerker Attero in Wijster. Zeven personen waren jonger dan 18 jaar. De actievoerders, die hun onvrede wilden uitten over het stikstofbeleid van de regering, werden aangehouden omdat ze met trekkers op pad waren gegaan. De Veiligheidsregio Drenthe had demonstraties met landbouwvoertuigen verboden, nadat boeren meerdere dagen achter elkaar blokkades opzetten.

'Geen afspraken te maken'

Grapperhaus stelt dat de politie in Wijster 'in eerste instantie inzette op verbinding en deëscalatie'. Volgens de minister werd echter duidelijk 'dat betrokkenen steeds minder geneigd waren om aanwijzingen van de politie op te volgen'. "Ook bleek dat met een grote groep actievoerders niet of nauwelijks afspraken te maken was en slechts beperkt informatie over acties beschikbaar werd gesteld. Om die reden is door de regionale driehoek gekozen voor een andere koers."

Verschillende actievoerders vertellen een ander verhaal, zoals Arne Motz uit Schuinesloot. Hij stond aan de wieg van de bewogen dag. "Toen we op het terrein van het loonbedrijf stonden kwam de politie met groots machtsvertoon aan. Ze zeiden: kom naar buiten of wij komen naar binnen, we hadden geen zin in gedoe en zijn naar buiten gegaan, toen was het wachten op de grote bus."

Geen anderhalve meter

Bij het afvoeren van de arrestanten zijn de coronamaatregelen overigens niet gevolgd, geeft Grapperhaus toe. "Hoewel de verboden uit de regionale noodverordeningen COVID-19 niet van toepassing zijn op activiteiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van vitale processen, wordt de anderhalve meter wel zo veel mogelijk in acht genomen door de politie. In deze situatie is dat niet gelukt vanwege het onverwacht grote aantal arrestanten."