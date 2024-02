Oud-PvdA-Statenlid Albert Huizing (81) overleden

Albert Huizing, oud-politicus van de PvdA, is overleden. Huizing was in de periode van 2004 tot 2015 Statenlid in Drenthe. Hij had speciale aandacht voor ouderenbeleid.

Huizing groeide op in gemeente Emmen, waar hij ambtenaar werd voor stads- en wijkvernieuwing. Een jaar voor zijn pensionering, in 2004, werd hij namens de sociaaldemocraten verkozen in het Drents Parlement. In 2015 zwaaide Huizing af.

Tijdens zijn werk als Statenlid raakte Huizing nauwer betrokken bij het ouderenbeleid, vermeldt de PvdA . Huizing kwam onder meer terecht in de werkgroep ouderenbeleid van de PvdA, was voorzitter van seniorenraad Emmen en commissaris van Wooncom, een voorloper van Lefier.

Veenvaart Ahoy!

Huizing kwam als voorzitter van de Coöperatieve Vereniging Veenvaart voor in het RTV Drenthe-programma Veenvaart Ahoy!. De serie is ter ere van de Veenvaart-route tussen Nieuw-Amsterdam en Ter Apel, die vorig jaar tien jaar bestond. In vijf afleveringen wordt de route gevaren met de boot Johannes Veltkamp, een traditionele snikke.

Albert Huizing overleed afgelopen woensdag. Hij is 81 jaar geworden.