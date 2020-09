Taxi De Reest in Meppel maakt doorstart

Taxi De Reest in Meppel blijft bestaan. Een drietal uit Staphorst neemt het bedrijf over en zet het in afgeslankte vorm door.

"Ze hebben een nieuwe vennootschap opgericht en de naam, website en enkele voertuigen overgenomen", zegt curator Ynze Talstra. "Ze gaan zich enkel richten op taxivervoer, dus niet meer op vervoer met touringcars."

Klant wordt eigenaar

Eind juli werd het bedrijf failliet verklaard. "Er moet nog behoorlijk wat gebeuren, maar we hebben er vertrouwen in dat het goedkomt", zegt Vincent Bisschop, een van de nieuwe eigenaren. "Ik vind het mooi om hier onderdeel van te zijn, we zien goede kansen. Ik kende De Reest vooral als klant, in de loop der jaren regelde ik er steeds vaker bussen voor uitstapjes met kameraden."

Voorlopig rijdt het bedrijf nog met twee taxibusjes. "We beginnen met een 24/7-service, zoals klanten het gewend waren. Daar zal ziekenhuis- en schoolvervoer bijzitten, maar ook zeker uitgaansvervoer", zegt Bisschop.

Het is nog niet bekend voor hoeveel chauffeurs er werk is, maar klanten zullen de bekende gezichten achter het stuur zien zitten. "Het telefoonnummer blijft hetzelfde, dat kennen de mensen in Meppel. Het is een onzekere tijd, maar we gaan ervoor."

