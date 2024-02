Bezwaarschriftencommissie buigt zich over doodschieten wolf in Wapse

In het gemeentehuis in Diever dient vandaag een hoorzitting over de vraag of de wolf in Wapse wel doodgeschoten had mogen worden. De Faunabescherming heeft de gemeente namelijk om een schriftelijke verklaring gevraagd op welke juridische basis de burgemeester het bevel tot afschot heeft gegeven.

En die heeft de Faunabescherming niet gekregen. Daarom buigt een bezwaarschriftencommissie zich vandaag over dat verzoek.

Op de website van de gemeente Westerveld staat in het persbericht over het afschot van de wolf dat de gemeente heeft gehandeld op grond van de Gemeentewet. Aan de gemeentewet is de verplichting gekoppeld dat die beslissing op schrift wordt gesteld, zodat er bezwaar tegen kan worden gemaakt. Voor zover bekend is dat niet gebeurd.

Achteraf uitgezocht

Uit Woo-documenten (Wet open overheid) die RTV Drenthe heeft opgevraagd, blijkt dat de gemeente pas achteraf construeerde welk wetsartikel van toepassing was. Een paar uur na het afschot is een WhatsApp-groep gevormd en daarin wordt de vraag gesteld op grond van welk wetsartikel de burgemeester heeft gehandeld.

Een jurist van de gemeente schrijft kort na het incident aan de burgemeester dat de gemeentewet niet van toepassing kon zijn, zo blijkt uit de Woo-documenten. De jurist denkt dat de Politiewet wel van toepassing was. Die stelt een burgemeester onder meer in staat om te handelen vanuit noodweer.

Maar Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, is van mening dat van noodweer geen sprake is geweest. De wolf zat namelijk al anderhalf uur vast in een perceel met zonnepanelen.

Geen toelichting Westerveld