Assen wil kunst met lichtpilaren voor DNK in 2022 weghalen

Maar zover laat Assen het niet komen. De palen zullen verdwijnen en er wordt iets nieuws gezocht. In de tussentijd wordt wat stuk is gerepareerd. Hoeveel dat kost, daarover overlegt Assen nog met Studio Rosegaarde.

Techno-poëzie

Het sensorkunstwerk bij DNK bestaat uit 15 interactieve lichtpilaren. In april 2012 werd het onthuld, kort nadat het nieuwe cultuurpaleis openging. De palen, die 's avonds verlicht zijn, reageren via sensoren op aanraking of als er iemand langs loopt. Ze maken dan verschillende geluidjes. Kunstenaar Daan Roosegaarde noemt het 'techno-poëzie'.

Al tijden werkt een aantal lichtpilaren niet, en dat is velen een doorn in het oog. Daar komt bij dat over anderhalf jaar groot onderhoud is ingepland. Meest praktische en ook kostenbesparend is, zo zegt het college, om reparatie en groot onderhoud gelijktijdig te doen. Maar B&W kiezen nu alleen voor reparatie.

Groot onderhoud te duur

Investeren in groot onderhoud wil de gemeente niet meer. Dat blijkt een dure grap. De kosten worden namelijk geraamd op 50.000 tot 100.000 euro. In het voorjaar van 2022 gaan de palen van Sensor Valley daarom van het voorplein af.

Het college wil kijken naar een andere passende invulling van deze plek. Afwegingen om definitief afscheid te nemen zijn niet alleen de hoge kosten voor groot onderhoud. Het biedt ook de kans, zo zeggen B&W, om met een andere invulling op die plek DNK beter met de binnenstad te verbinden.

Mannes

En nu het college toch met haperende kunst bezig is in Assen. Een ander zorgenkindje is de staat van Mannes, het kunstwerk bij het station dat nog geen twee jaar geleden is onthuld. De stationshond houdt met zijn doffe plekken en loslatende laklaag de gemoederen al tijden bezig.

Mannes staat er nog even, want hij verdwijnt binnenkort voor herstel in een werkplaats (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Onderzoeken naar de beste herstelmethode lopen nog. Zo wordt bijvoorbeeld met een testpaneel van hetzelfde materiaal gekeken naar het effect van langdurige invloed van het klimaat. De uitkomst is nog ongewis.

Naar werkplaats

Herstel zal in elk geval niet op locatie kunnen. Daarom wordt de metershoge hond dit najaar gedemonteerd en in een werkplaats hersteld. Volgend voorjaar keert hij terug naar zijn plek op het Stationsplein, zo is de verwachting.

Over de herstelkosten van Mannes hoeven B&W zich verder geen zorgen te maken. Die zijn voor rekening van de kunstenaars. Die hebben een onderhoudsplicht van tien jaar.

