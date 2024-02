Dorp herdenkt overleden Isabelle (8) met eerste schapen op eigen familieboerderij

Een handjevol grazende schapen, dat zijn de eerste dieren die verwelkomd zijn op familieboerderij Isabelle in Schoonebeek. Het hele dorp is samengekomen, om de start van de kinderboerderij te aanschouwen.

Gister was de sterfdag van Isabelle (8), het meisje dat in 2021 om het leven kwam bij een auto-ongeluk vlak bij het dorp. Ter nagedachtenis van haar, zijn ouders Toby en Hellen Klingenberg bezig met het realiseren van een kinderboerderij.

Begin van iets groots

Het plaatsen van het schapenschuilhok is een begin van een groter geheel. "Er liggen nog een heleboel plannen, maar deze moeten eerst ingediend worden bij de gemeente. Tuurlijk hebben we wensen, maar niks is definitief", zegt Toby Klingenberg. Op dit moment denkt Klingenberg na over mini koetjes, geiten en een verblijf voor kleine dieren. "Het is de bedoeling dat dit echt een familiepark gaat worden, met een stukje belevenis", legt hij uit.

Het zogeheten 'Struunpad', moet daarvoor gaan zorgen. "Eigenlijk is dit een soort blotevoetenpad, maar je mag je schoenen aanhouden", lacht Klingenberg. Al kan hij niet beloven dat je geen kletspoot krijgt.

Samenwerking met kinderen

Op het nu nog drassige grasveld blijven in totaal drie schapen grazen. Het hok waar de dieren in kunnen verblijven is bekleed met hout en wordt versierd door kinderen uit de omgeving. "Er komen ook nog vogelhuisjes aan en we gaan er naambordjes voor de schapen aan vastmaken", vertelt Klingenberg. De namen voor de schapen zijn verzonnen door kinderen uit de buurt.

Wanneer het gehele park gevuld wordt met dieren, is voor Klingenberg nog speculeren: "We hadden natuurlijk stille hoop dat het allemaal sneller zou gaan. De gemeente verwacht dat de opening echt nog wel anderhalf jaar gaat duren."

Over geldzaken maakt hij zich geen zorgen. "We zijn heel blij met vrijwillige bijdrages van mensen die het ons gunnen." Als er straks een definitief plan ligt, gaat de familie Klingenberg 'de markt op'. Klingenberg: "Dan hopen we op subsidies."

Plan warm houden