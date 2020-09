OM eist 3,5 jaar cel voor witwassen miljoenen euro's uit drugshandel

Volgens de officier van justitie haalde de Assenaar met auto's waarin verborgen ruimtes waren geplaatst grote geldbedragen op uit Duitsland. Illegaal geld dat met drugshandel was opgebracht. Om niet te veel op te vallen liet de man twee medeverdachten ook geldbedragen ophalen, zei de officier van justitie. Een van deze medeverdachten, een man uit Assen van 28 jaar, hoorde 2 jaar cel tegen zich eisen. De derde verdachte, een man van 33 jaar uit Assen, hoorde een half jaar cel tegen zich eisen.

De 33-jarige hoofdverdachte en de 28-jarige medeverdachte werden eind mei 2018 aangehouden. In de auto waarin de twee reden was in een verborgen ruimte 81.700 euro verstopt. De mannen kwamen juist terug van een rit uit Duitsland. De agenten hadden de hoofdverdachte sinds november 2017 al in het vizier. De Assenaar werd destijds overvallen en zijn tas was hem ontnomen. Een getuige vond de tas terug. Daarin zat een pistool met daarop dna van de Assenaar.

Doorzoeking woning

Vanwege de vondst van het wapen doorzochten de agenten de woning van de man en vonden in een bankstel 13.000 euro aan contant geld. Kort daarop kwam via Meld Misdaad Anoniem meldingen binnen over dezelfde Assenaar. De man zou geld verdienen met drugshandel in Duitsland.

Het geld werd met een zwarte Mercedes en een Duits kenteken opgehaald en omgezet in cryptomunten. Cryptogeld is een moeilijk traceerbaar alternatief geldmiddel en daardoor geliefd bij criminelen.

Peilbakens en tapgesprekken

De politie plaatste peilbakens aan de twee auto's van de verdachte. Ook werd afluisterapparatuur geïnstalleerd en de telefoons getapt. In Duitsland en Nederland werden observatieteams ingezet. De verdachten reden naar verschillende adressen in Hamburg, Hannover en Berlijn.

Via het afluisterapparatuur hoorden de agenten dat de mannen in de auto spraken over geldbedragen, werd met bankbiljetten geritseld en was een zoemgeluid te horen dat volgens de officier afkomstig was van de verborgen ruimte.

De persofficier legt uit waarom het OM tot deze eisen kwam:

Debiteurenadministratie

De geldtransporten vonden volgens de officier telkens plaats nadat koerierdiensten drugspakketten met wiet hadden afgeleverd op die adressen. De hoofdverdachte hield in zijn telefoon een debiteurenadministratie bij van deze verzendingen en geldinningen.

Volgens het OM werd op deze manier ruim 10 miljoen euro omgezet. Wanneer de kosten (zoals de inkopen van de drugs, auto's en provisies) hiervan worden afgetrokken blijft 2,3 miljoen euro over. Deze illegale verdiensten wil het OM op de hoofdverdachte verhalen.

Listig en planmatig

De officier vond dat de mannen listig en planmatig te werk gingen. Op de twee auto's die daarbij werden gebruikt zaten niet voor niets Duitse kentekens. "Dit was om minder in de Duitse steden op te vallen", zei de officier. Grote hoeveelheden crimineel geld werd op deze manier op de reguliere markt gebracht.

Tijdens het onderzoek onderzocht recherche ruim 25 autoritten van Nederland naar Duitsland die allemaal plaats vonden in de periode van januari 2017 tot eind mei 2018.

Onze verslaggever Ineke Kemper heeft de hele dag de zaak gevolgd en legt uit:

Aanname op aanname

Uiteindelijk werd ook in Duitsland meerdere personen aangehouden en veroordeeld tot celstraffen tot acht jaar. In Duitsland zijn postpakketten onderschept. Die pakketten werd vanuit Nederland en Spanje naar adressen in Duitsland gestuurd. In Nederland is geen drugs aangetroffen.

De advocaten vonden dat het onderzoek doorspekt is met aannames. Er is volgens de verdediging te weinig bewijs voor een veroordeling. Daarnaast heeft de inhoudelijke behandeling van de zaak veel te lang op zicht laten wachten, zei de advocaat van de hoofdverdachte.

Uitspraak is op 7 oktober.