'Regio ontkomt niet aan Mexicaanse drugsbendes'

Mexicaanse drugsbendes zijn actief in Nederland en naar alle waarschijnlijkheid ook net over de Drentse provinciegrens in Overijssel. Er zijn aanwijzingen dat er Mexicanen betrokken waren bij een drugslaboratorium in Willemsoord. Dat zegt de advocaat van de villabewoner in wiens huis het drugslab werd ontdekt. Daarin werd methamfetamine geproduceerd, beter bekend als crystal meth.

De aanwijzingen die de raadsman heeft, staan in een justitiedossier. Welke aanwijzingen dat zijn, wil hij niet zeggen. Ook niet of zijn cliënt er iets over heeft verklaard bij de politie, weet RTV Oost.

Drugsfabriekjes

Het is niet ondenkbaar dat er Mexicanen bij het crystal meth-lab betrokken waren. De afgelopen maanden zijn er meer soortgelijke drugsfabriekjes in ons land ontdekt. Bij verschillende daarvan waren Mexicanen betrokken en dus is ook nu een verband niet uitgesloten.

Zo werd vandaag duidelijk dat meerdere Mexicanen, die zijn aangehouden op verdenking bij betrokkenheid bij een drugslab in Gelderland, ook connecties lijken te hebben met betrokkenen van een crystal meth-opslag in Utrecht. Dat zou blijken uit versleutelde communicatie tussen criminelen, die de recherche wist te ontcijferen. De aangehouden Mexicanen verklaren min of meer als slaven in het drugslab aan het werk te zijn gezet.

Justitie zegt zicht te hebben op de mensen die 'achter de schermen' opereren.

Verdachte

De advocaat van de verdachte in Willemsoord sluit dan ook niet uit dat er lijntjes zijn met andere drugslabs in het land. Tot nu toe is zijn cliënt de enige verdachte die is aangehouden voor het lab. De man is inmiddels wel op vrije voeten. Het eindproces tegen hem zal naar verwachting niet eerder plaatsvinden dan begin volgend jaar.

Of er een connectie is met een crystal meth-lab in Kerkenveld wordt mogelijk begin volgende maand duidelijk. Dan moet een verdachte van dat lab zich voor het eerst openbaar verantwoorden voor de rechter.